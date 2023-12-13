【時裝設計】明年起舉辦「香港時裝設計周」　楊潤雄：引入周邊活動營造盛事氣氛

▲ 文化體育及旅遊局局長楊潤雄。（資料圖片）

施政報告宣布，明年起將每年舉辦「香港時裝設計周」，文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，當局會透過宣傳，提升本地時裝設計在國際間的知名度，亦會邀請內地和海外具份量的時裝品牌及業界人士來港參與時裝周。

紡織及製衣界立法會議員陳祖恒今日在立法會提出口頭質詢，他關注政府如何做好時裝周的籌辦和推廣工作。楊潤雄回應稱，政府會在時裝周舉辦時，考慮引入其他周邊活動以營造盛事的氣氛，而「創意香港」會與香港旅遊發展局負責時裝周的籌辦及推廣。



另外，楊潤雄表示當局將跟內地具規模和影響力的時裝盛事主辦方作交流。他透露「創意香港」正和時裝設計業界溝通，以了解業界對時裝周的想法和需要。



商界立法會議員廖長江提到，時裝設計及文化創業發展，都離不開知識產權的保護，他關注當局如何推動時裝設計行業受到相關保護。楊潤雄認同知識產權的重要性，但他表示一般而言，時裝界知識版權的年期未必需要太久，因為時裝周期轉變很快。楊潤雄續指會在實用角度，與不同政策局去研究知識產權保護的法律修改。

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記者：戴朗希