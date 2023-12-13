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尖子透視︱IB近滿分獲「全獎」入港大神科　17歲內地天才少女親述一項活動可加分

升學教育 14:01 2023/12/13

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熱門 周海媚 中一面試 萬千星輝頒獎典禮2023 區區有好校 新聞女王 名校專區 佘詩曼 新手爸媽 李施嬅

一名17歲長春張姓女孩（Amy)以優異成績，跳級考入港大讀神科，並獲逾18萬元獎學金。

近日內地網紅「聰哥說留學」一段港大街訪，在內地社交平台熱傳，受訪者為一名17歲長春張姓女孩（Amy)，以IB近滿分的44分，以及自揭13歲曾參加一項特殊活動有加分，跳級考入香港大學並獲逾18萬元獎學金。隨後主持人更問及少女的學習過程和家庭教育，主持人直呼似「烏托邦」。有網民形容：「少女非富則貴」。

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獲18萬獎學金入港大神科

今年9月入學的Amy，來自內地東北吉林省長春市，2006年出生，約5歲就開始讀小學一年級，在內地一直讀國際學校。正因起步點較快，今年才17歲的Amy順利跳級，最後在IB課程考獲44分近滿分成績（滿分為45分），獲港大取錄入讀有商科「神科」之稱的「國際商業及環球管理」（International Business and Global Management，IBGM）。入讀首年更獲港大頒發獎學金，金額達18.2萬元。而該學科最低收生IB分數為41分，每年只招收31人。

Amy入讀首年更獲港大頒發獎學金，金額達18.2萬元。（受訪者提供）

親述參與特殊活動可加分

住宿方面，她獲批入住港大歷史最悠久的聖約翰宿舍，而且是單人房，每月生活及住宿費只需3千元。據悉聖約翰宿舍已有110年歷史，知名校友輩出。一般校生較難申請，通常對校方有貢獻或特殊技能才可獲批。

Amy自揭身邊的宿友很多都是有傑出成就的香港運動員，至於Amy解釋自己能申請的原因，她說港大看的不僅是成績，「也需要一些課外活動」。而她在13歲時參加了一項非常課外活動：到非洲最高峰的吉力馬札羅山爬山，從長沙直航前往坦桑尼亞。

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父母鼓勵式教育相處像朋友

她提到年紀輕輕便能入讀港大，父母的教育和培育對她影響很大。她指父母一直以鼓勵方式教育，不會拿她跟別人比較，相處方式更是像是朋友模式，父母只想女兒能夠開心和健康。網紅聽後不禁驚嘆：「父母教育似『烏托邦』。」

「港大17歲全獎天才少女」的片段本月初在內地多個社交平台熱傳，至今累積總瀏覽量已逾24.1萬人次。訪問引發不少網民熱議，紛紛表示羨慕和欣賞。更多網民留言點擊以下圖片：

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責任編輯：王明芳

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