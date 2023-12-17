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最後的禮物｜患癌母離世前親手包餃子 兒再嘗雪藏半年「媽媽牌餃子」淚崩

育兒資訊 13:40 2023/12/17

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浙江一名男孩含淚吃下媽媽生前包的餃子。

「最心痛是，愛得太遲」，愛要及時。近日一段令人催淚的影片在網上曝光，片中一名男孩望著一盤餃子發呆良久，然後忍不住哭了，原來這是他的媽媽逝世前留下的「最後的禮物」。不少網友看罷後感到十分心酸，也有人痛心叮嚀，「孩子，好好長大，別讓你媽擔心。」

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綜合內地媒體報導，事件發生在浙江。影片拍攝者是男孩的父親章大哥，今年50歲，而母親在八個月前因乳腺癌而過身，享年48歲。章大哥憶述，與太太是大學同班同學並在1998年結婚，一直恩愛如初，「結婚25年來，我們兩人感情蠻好的，朋友說我們是一對金童玉女。」

章大哥表示，太太生前包好一盤餃子並放在冰櫃，但一直不捨得吃。到近日，他怕存放了近十個月的餃子會變壞，於是便煮好給兒子吃。

由於是太太最後的禮物，所以章先生也跟兒子直言，

把這個餃子拿出來吃掉，以後再也吃不到了。

說話可能太過直接，但他認為這是孩子需要學懂的一課，

要懂得珍惜，孩子總要長大的，成長的路上總有酸甜苦辣的，要會承擔。

從影片可見，小男孩低頭盯著餃子，遲遲未有動靜。突然，他放下筷子、強忍眼淚並慢慢地從飯廳走回房間。章大哥透露，孩子是躲在房內哭泣，不過之後有把他叫出來，把餃子好好地吃完。

影片有超過3百多萬的瀏覽人次，無數的網友表示淚崩，「孩子，母親是希望你，好好吃飯，好好長大，吃下去，別讓你媽擔心」、「他可能這輩子不會在吃餃子了」、「他沒有媽媽了，不敢想像如果我沒有媽媽了我會哭成什麼樣。」

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責任編輯︰王明芳

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