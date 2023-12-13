天瑜爸爸｜天瑜骨枯情形惡化　爸爸切除手臂癌細胞後報平安：順利過兩關

▲ 天瑜爸爸周先生昨日（12日）接受手術，切除手臂上剩餘的惡性肌肉瘤。

8歲女童周天瑜2018年患上惡性腫瘤橫紋肌肉瘤，進行手術時出現醫療事故，淪為植物人。而天瑜的爸爸周先生，亦不幸接連確診惡性肌肉瘤及肺癌，繼完成肺葉癌細胞切除手術後，昨日（12日）再度接受手術，切除手臂上剩餘的惡性肌肉瘤。周先生術後接受TOPick訪問，表示恢復狀況良好，現時放鬆心情，等待月底再進行化療及電療療程。

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周先生昨日（12日）上午接受歷時3小時的手術，而今日（13日）醫生視察情形，指他的恢復狀況良好，手術切口做得很好，手指跟手臂都可郁動，精神狀況尚可，也可正常飲食；明天會被安排拆傷口，視乎情形才能出院，病理報告則要等待1至2個星期，才會出爐。而他為此並未太緊張：

我自己放鬆，唔會太緊張病情，希望快啲好返。

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天瑜骨枯情形惡化

談到天瑜狀況，周先生直言不太良好。上兩星期天瑜持續臉紅發燒，經電腦掃瞄後發現有陰影，不像是癌細胞復發，醫生則估計是電療副作用所致。周先生表示，天瑜的頭骨及頸骨中間曾進行電療，導致血管壞死，骨枯情況惡化，暫時未知其影響性，惟不敢讓她坐著，並且要儘量減少移動她。

周先生透露，早前一名有心人曾替他安排，接觸到一位澳洲腦科權威。該名腦科權威在查看天瑜今年2月份時照的MRI報告，認為天瑜完全康復機會不大，大腦及小腦都有很大程度損傷，因此也不敢抱太大期望。

自天瑜住院後，周先生除了常常探望女兒，也有跟她聊天，談家中情況、爸爸生病的事情。周先生認為，天瑜的眼晴好像看著自己，但感性上不像回應自己。現時周先生也因病住院，對女兒景況有更深體會：

有個小朋友成日都唔郁得，好慘，體驗更深刻。

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天瑜爸爸12月底接受化療電療

12月27日，周先生就要開始接受電療及化療。原因是早前發現的一個腫瘤位處肺中間淋巴位置，太近血管，而未能做手術，只能進行電療和化療，化療歷時6個星期，電療則以30至31日為一個周期。

由於需接受治療，周先生無法探望天瑜，只有他的太太可以探望女兒。因此除非太太探病，否則周先生難以與天瑜進行視像通話。對於自身病況，周先生決定以放鬆的心情應對，並以「過到關」來做比喻：

順利過了兩關（肺、手臂癌細胞切除手術），還有一關（電療化療），放鬆心情就OK！

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責任編輯：陳昊淋