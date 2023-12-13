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高齡媽媽丨44歲周勵淇肚凸凸疑懷第二胎　佗兒子險小產每天臥床打針保胎

娛樂 14:12 2023/12/13

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熱門 周海媚 中一面試 萬千星輝頒獎典禮2023 區區有好校 新聞女王 名校專區 佘詩曼 新手爸媽 李施嬅

孕味極濃！

女星周勵淇（前名周麗淇，Niki）近年轉戰內地發展，認識了現任老公、內地演員傅浤鳴，兩人於2018年結婚，並於2020年誕下兒子Morris。

周勵淇向來絕少分享與老公的同框照，在今年8月30日44歲生日當天，她罕有在IG發布一家三口的溫馨照片，並撰文多謝各方親友的祝福，感激現在擁有的一切。對上一次與老公同框，已是5月20日分享兒子3歲生日慶生照，即使她分享母子溫馨照，但一直未有曝光兒子的正面樣。

【新手爸媽】周勵淇罕曬一家三口溫馨照　高齡懷孕險小產每天臥床打針保胎

近日，傳出現年44歲的周勵淇再度懷孕的消息，網上瘋傳多張肚凸凸的相片，而且更以手護肚，孕味極濃！

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肚凸凸孕味濃

有網民在內地社交平台小紅書，表示出席婚禮遇見周勵淇，上載與周勵淇合照並大讚她真人漂亮：「周麗淇（周勵淇）真人簡直不要太美！昨天婚禮現場遇到了女神周麗淇啊！還記得看過她的那些作品嗎？」

從相中可見，穿上黑色長裙的周勵淇肚凸凸，孕味極濃，拍照時總用手護肚，似乎未夠3個月刻意遮肚。不過，周勵淇狀態極佳，四肢纖幼，完全沒有水腫的情況。如果真的懷有第二胎，「最美孕婦」稱號絕對當之無愧。

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【BB大晒】40歲周勵淇一索得男　丈夫來港陪妻剖腹迎6磅重B　

每天臥床打針保胎

今年4月，周勵淇在YouTube頻道剖白懷孕時的驚險過程，當年她在疫情高峰期懷孕，最初她不知自己有孕，更一度作小產嚇餐飽。

「當我知道自己懷孕的時候，已經過了2個月。我很害怕，因為當時正有拍攝工作。為什麼不知道自己懷孕呢？因為我還有『月經』，但檢查後是真是懷孕了。」

周勵淇曾分享高齡懷孕險小產經歷。（IG圖片）

她解釋自己有「月經」的原因是因為作小產，胎兒不太穩定，所以有一點出血。當她在香港檢查的時候，才發現原來懷孕，所以她懷孕頭2個月都在安胎，要注射安胎針。醫生叮囑她不能郁動太多，在踏入懷孕穩定期前都要躺在床上。

勵淇感言懷孕首2個月是她人生最徬徨的日子，腹中胎兒要靠自己生長，醫生也只能提供安胎針輔助，令她感到無可奈何。「我每天都要注射在自己肚皮上，直到去產檢時看見胎兒長大，就正式踏入懷孕了。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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