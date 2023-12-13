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新聞女王丨張家妍被貶職成黑化轉捩點　曉薇性情大變違反Man姐指示

娛樂 13:35 2023/12/13

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熱門 周海媚 中一面試 萬千星輝頒獎典禮2023 區區有好校 新聞女王 名校專區 佘詩曼 新手爸媽 李施嬅

《新聞女王》張家妍被Man姐出賣。

由佘詩曼、馬國明、李施嬅主演的TVB台慶劇《新聞女王》在下周迎來結局周，而昨晚（12月12日）播出的《新聞女王》講Man姐（佘詩曼飾）為令萬華女排前任及現任隊長訪問順利播出，竟無視萬華向法庭申請的匿名令。

事後，不甘事前沒被通知的張家妍（李施嬅飾）殺入Man姐office理論，怒極爆seed後失望含淚謂：「我仲傻到覺得我哋以後可以繼續合作，但原來唔可以，我哋價值觀爭太遠。」

新聞女王丨李施嬅認個性被動從不喜歡爭　失落視后冇遺憾應放眼世界

張家妍當面向Man姐理論。

最終SNK News被判藐視法庭，當時以主播身份報導事件的家妍則成為犧牲品、由電視部被調往紙媒，成為家妍黑化的重要轉捩點。遭「貶職」的家妍原本對轉任紙媒仍抱有期望，可惜入職即遭上司潑冷水，令家妍不勝唏噓…

另一邊廂同樣因Man姐被貶往網誌部的曉薇（何依婷飾），在新認識朋友Slash（馬貫東飾）的協助下，獨家拍得「私竇酒吧利益輸送，政商界隻眼開隻眼閉」的獨家新聞；不過卻因行蹤敗露遭黑幫追捕，幸好佐治（馬國明飾）及時趕到救走。

曉薇與Slash被黑幫追捕。

新聞女王丨曉薇重返電視部

一心想憑該段獨家新聞返回電視部的曉薇，最終再因Man姐阻撓令報導石沉大海，忍無可忍的曉薇主動找Man姐理論，卻意外得到返回電視部的offer。

今晚（12月13日）的《新聞女王》劇情，重返電視部的曉薇將性情大變，出名順從上司的她，竟背著Man姐播出被禁新聞，事件令Man姐由天堂跌落地獄，亦令曉薇谷底反彈、由假學歷主播躍升「正義女神」。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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