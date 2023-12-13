愛的修學旅行丨吳千語負面新聞多多被指「拜金女」　大方回應獲讚高情商

▲ 吳千語答得好！

吳千語近日與「百億富三代」男朋友施伯雄（Brian)參加內地綜藝節目《愛的修學旅行》，引起熱話。

千語形象被標籤

繼上次施伯雄自爆最初與千語拍拖時不被家人認可，在最新一集中又掀起不少話題，皆因提到千語令不少網民會覺得她是「拜金」、「造作」等形象，其人設被標籤為一個貪慕虛榮和不好相處之人。

在節目中，嘉賓之一的朱丹就突然想起對千語的形象，更不畏言在她表示：「因為完全不認識你，真的是靠看新聞，然後真的會覺得這個女生會不會有點，譬如造作的，然後會比較來事的那種。」此話一出後，場面尷尬。

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大方回應

不過面對這個話題，千語完全沒有避諱，更自嘲：「很多人都以為我很造作的，而且我長得也像造作的。」

她續指要經過相處才知道其是怎樣的人：「你能說出來我覺得挺好的，就是我知道有人是這麼心裡這麼想，但是可能真的是要像我們這麼就有機會去聊天、相處，才會感受到我真正的個性怎麼樣。」

朱丹亦速回：「所以誤會解除，對不起。」而千語如此大方回應，獲不少網民欣賞，更讚她非常高情商。

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