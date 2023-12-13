團年盆菜｜華星冰室X戶戶送推足料迷你盆菜　一次過食盡鮑魚海參花膠

▲ 華星冰室X戶戶送即日起至冬至推出足料迷你盆菜，一次過可食盡鮑魚海參花膠。（有關機構提供）

冬至臨近，一家人最好食盆菜圍住過節。今年戶戶送將夥拍人氣港式茶餐廳華星冰室，即日起至12月22日期間推出限定迷你盆菜，小巧精緻卻有齊豐富食材，包括鮑魚、海參、花膠、金蠔等，由一至二人份量到八至十人份量都有，適合不同家庭需要。

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盆菜象徵合家團圓及盆滿缽滿，是一家人與親朋好友冬至聚餐的好選擇。華星冰室聯乘戶戶送現正推出期間限定迷你盆菜，美味食材包括新鮮鮑魚、滋補海參和花膠、鮮美金蠔、大花菇、海虎蝦、大鴨掌、白雞、豬皮、魚蛋，以及髮菜、枝竹、西蘭花、腩肉、蓮藕和蘿蔔等，再配上濃郁湯汁，惹味豐富。

盆菜提供3款份量選擇，有適合一至二人享用的迷你盤（戶戶送平台售價$238)、適合四至六人品嚐的細盤（戶戶送平台售價$1,388)，以及八至十人份量的大盤 （戶戶送平台售價$2,388)，適合不同大小家庭及場合的聚會需要。

▲ 華星冰室X戶戶送的迷你盆菜提供3款份量選擇，都有齊鮑魚、海參、花膠、金蠔、大花菇等。（有關機構提供）

迷你盆菜收益捐贈弱勢社群

戶戶送致力推動「戶戶助人」全球慈善計劃，冬至當日的迷你盆菜收益，將會捐贈予聖雅各福群會「FUN享口福」計劃，支援弱勢社群的膳食需要。華星冰室亦將於同日捐贈50份盆菜予聖雅各福群會FOOD-CO，在這特別的日子為有需要人士提供溫馨的冬至晚飯，一同歡度冬至，營造社區正能量。

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責任編輯：林綺玲