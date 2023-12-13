腸胃健康｜因膝蓋痛求醫　婦人連續數日胃痛　一原因致胃出血破30洞

▲ 台灣一名70歲婦人連續數日胃痛，求醫檢查後發現患胃潰瘍，破洞多達30個。

台灣一名70歲老婦因連續數日出現胃痛、黑便等症狀求醫，結果照胃鏡時發現胃內已破30個洞，猶如「被散彈槍打到」。醫生追問下，發現病情竟與她曾因膝蓋痛求醫有關。

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止痛藥搭配胃藥仍出事

台灣腸胃科醫生蕭敦仁近日在當地健康節目《醫師好辣》中分享上述病例指，該名婦人最初因為膝蓋痛而到骨科專科求醫，當時骨科醫生同時處方消炎止痛藥、肌肉鬆弛劑及胃藥讓她搭配服用，但她服藥後仍感到胃痛。

蕭敦仁醫生發現，原來骨科醫生所處方的胃藥，其藥效並不足以在胃部接觸消炎止痛藥時產生保護作用，結果導致婦人出現胃出血。他之後囑咐婦人只要膝蓋不痛便無須服藥，並使用護膝保護膝蓋，以及服用氫離子幫浦阻斷劑（PPI），4個月後再照胃鏡檢查時已經痊癒。

服用胃藥最佳時機

對於平時服藥是否需要搭配胃藥服用的疑問，蕭敦仁醫生指出，除消炎止痛藥外，經常用作保護心臟、與前者有類似效果的亞士匹靈（Aspirin），以及會刺激胃酸分泌類固醇等藥物，都必須搭配胃藥服用，因為這些藥物都比較傷胃。

但亦有些藥物不能與胃藥同服，例如鐵劑，蕭敦仁醫生表示因為「鈣多，鐵定遭殃」，由於胃藥本身含有大量的鈣、鎂及鋁，一旦跟鐵劑一同服用，兩者便會互相競爭吸收位置，進而影響藥物吸收率。他建議在餐與餐之間、前後間隔2小時服用鐵劑，並且可以另外加一粒維他命C一同服用，吸收效果會增強2至3倍。

至於服用胃藥的時機，蕭敦仁就指應該在「吃其他藥物之前先吃」。他解釋，部分強效止痛藥非常傷胃，因此絕對不能在飯前吃，否則會導致胃保護黏液層變薄，胃酸瞬間有如「萬箭穿心」，「一下會破很多洞」。因此，應該在飯前空腹吃胃藥，讓藥物吸收後把胃酸降低，緊接著吃飯，之後才吃止痛藥。

拆解止痛藥3大類

據本港衞生署藥物辦公室資料顯示，常用於消炎止痛的藥物大致可分為兩類，分別為一般用於止痛退燒之「阿士匹靈」(Aspirin) 及「撲熱息痛」（Paracetamol）；以及「布洛芬」（Ibuprofen）等的非類固醇消炎止痛藥。署方提醒，布洛芬屬非類固醇消炎止痛藥，產品只應在註冊藥劑師監督下於藥房出售或在醫生指示下使用。根據香港藥學服務基金資料，3種消炎止痛藥的特點分別如下：

拆解撲熱息痛

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拆解阿士匹靈

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拆解布洛芬

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5個胃潰瘍常見成因

台灣胃腸肝膽科錢政弘醫生曾分享5個胃潰瘍的常見成因，以及8種天然養胃食材︰

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8種天然養胃食材

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