澳門攻略｜澳門 JW萬豪+麗思卡爾頓酒店　歎聖誕美食chill住迎新年

▲ 歡慶自助晚餐雲集特色美食，聖誕火雞當然少不了。（酒店提供）

聖誕節近近哋遊澳門，歎個美食，休閒hea個假日，人生chill級美事。介紹兩間酒店的美食及休閒活動，讓你為2024年打開一個充滿活力、精神滿滿的人生之旅。

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1.澳門 JW萬豪酒店

「名廚都匯」將於12月份推出佳節自助餐盛宴，歡慶自助晚餐雲集一系列海鮮美食，由即開法國生蠔、波士頓龍蝦、到精選刺身和即席烹調的香烤大蝦，令人目不暇給。更多佳節菜式包括烤聖誕火雞、聖誕蜜糖烤火腿、紅酒燉牛頰肉及葡式焗肉餅等。

歡慶自助晚餐由2023年12月1日至23日、26日至30日供應，成人及小童每位收費分別為澳門幣688元*及340元*，萬豪旅享家會員及指定信用卡持有人可享高達八折優惠。聖誕自助晚餐於2023年12月24至25日推出，成人收費澳門幣1,088元*，小童收費澳門幣495元*，賓客於2023年12月14日前預訂平安夜及聖誕自助晚餐並全數付款，即可享八折優惠。

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至於低調奢華的「大堂酒廊」，在2023年12月24日至25日限定推出冬日醉人雙人套餐，四道菜特色菜譜由三款聖誕特式小食揭開序幕，緊接由冰鎮波士頓龍蝦配甜蝦海鮮拼盤、香烤美國牛扒及聖誕蜜糖烤火腿添上滋味，並由甜蜜的核桃批傳遞窩心的聖誕祝福。二人套餐收費澳門幣1,388元**，包括巴黎之花特級香檳一支。

2.澳門麗思卡爾頓酒店

由星級創意美饌、特色雞尾酒，到期間限定水療體驗，不論是與好友歡聚慶祝、與摯愛共度溫馨佳節，或是陶醉於悠閒的個人時光中，你都可在歡欣滿載的慶典氛圍中盡情放鬆身心。

▲ 珍貴周日佳節早午自助餐（酒店提供）

「麗思咖啡廳」周日佳節早午自助餐匯聚冰鎮海鮮、熟食海鮮、冷切拼盤、現切烤肉和20多款甜品，精選菜式包括法式焗龍蝦、鹽焗脆皮塔斯曼利亞三文魚及普羅旺斯羊架配薄荷啫喱及松露汁等，傳統聖誕佳餚如烤火雞配傳統鄉村餡料肉汁及蔓越莓醬、橙酒可麗餅配香橙、莓果及干邑酒，和經典香料熱紅酒。早午自助餐由2023年12月3日至31日逢星期日及2024年1月1日供應，成人收費澳門元828 – 1,588 *，小童收費澳門元418*。

陶醉冬日聖誕晚宴於平安夜及聖誕節華麗登場，五道菜盛宴薈萃傳統法式風味，香烤乳鴿撻、冬季松露濃湯、澳洲南極冰川鱈魚及傳統巧克力樹根蛋糕配香料朗姆提子雪糕等美饌，配襯侍酒師為晚宴精選的葡萄美酒，為佳節增添醉人色彩。聖誕晚宴於12月24至25日供應，每位收費澳門元1,488*，升級佐配三款葡萄佳釀，每位額外附加澳門元488*。賓客於2023年12月15日前預訂並全數付款，可享九折優惠。

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在陽光明媚的冬日下午，與三五知己享受愜意午後悠享下午茶時光，品嚐芝士、沙律、三文治和冷切肉等各種令人垂涎的小食，並以精選汽酒為佳節舉杯，投入愉快的氛圍。下午茶時光由2023年12月23日至2024年1月1日期間供應，每位收費澳門元388 – 488*，包括無限暢飲咖啡茗茶或特色汽酒。

* 上述價格須加10%服務費

** 上述價格須加10%服務費及5%政府稅

編輯：葉翠華