叱咤樂壇流行榜2023丨「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」二十強走勢 投票選最後五強【內附連結】
娛樂 13:32 2023/12/13
商業電台主辦《2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》將於明年1月1日晚上於亞洲國際博覽館1號展館盛大舉行。
「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」首輪投票已於12月11日中午12時正式展開，樂迷透過881903.com、my903.com、Hong Kong Toolbar智能手機應用程式及商台節目重溫智能手機應用程式進入「叱咤投票站」以一人一票投票，從全年「叱咤樂壇流行榜 – 903專業推介」的所有上榜歌曲中，選出「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」十強。
投票截至12月13日中午12時，《2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》最新二十強走勢如下（排名依歌曲名字筆劃序）：
- 52赫茲－KOLOR
- Catch a Vibe－MIRROR
- CLOSER－李駿傑
- Dear Myself－尹光 Featuring : Wan K.
- DUMMY－姜濤
- E先生 愛人執照－呂爵安
- JM單身9－柳應廷
- Keep Rollin’－江𤒹生
- Little Magic－炎明熹
- MONEY－盧瀚霆
- Speak Love－COLLAR
- 一把火－Lolly Talk
- 世一－MC 張天賦
- 只要你不尷尬－洪嘉豪
- 企好－Gin Lee
- 再見 寧靜海－陳卓賢
- 你的世界－林家謙
- 伸縮自如的愛－陳蕾
- 濤－姜濤
- 隱形遊樂場－張敬軒
「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」首輪投票將於今個星期五（12月15日）中午12時結束，選出最後十強。
第二階段投票將於12月18日中午12時至12月22日中午12時繼續進行，選出最後五強，而是次獎項結果將於2024年1月1日《2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》當晚，由現場觀眾即場投票選出最愛。
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撰文 : TOPick柴犬出動