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叱咤樂壇流行榜2023丨「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」二十強走勢　投票選最後五強【內附連結】

娛樂 13:32 2023/12/13

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熱門 周海媚 中一面試 萬千星輝頒獎典禮2023 區區有好校 新聞女王 名校專區 佘詩曼 新手爸媽 李施嬅

「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」二十強走勢

商業電台主辦《2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》將於明年1月1日晚上於亞洲國際博覽館1號展館盛大舉行。
 
「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」首輪投票已於12月11日中午12時正式展開，樂迷透過881903.com、my903.com、Hong Kong Toolbar智能手機應用程式及商台節目重溫智能手機應用程式進入「叱咤投票站」以一人一票投票，從全年「叱咤樂壇流行榜 – 903專業推介」的所有上榜歌曲中，選出「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」十強。

投票截至12月13日中午12時，《2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》最新二十強走勢如下（排名依歌曲名字筆劃序）：

  • 52赫茲－KOLOR
  • Catch a Vibe－MIRROR
  • CLOSER－李駿傑
  • Dear Myself－尹光 Featuring : Wan K.
  • DUMMY－姜濤
  • E先生 愛人執照－呂爵安
  • JM單身9－柳應廷
  • Keep Rollin’－江𤒹生
  • Little Magic－炎明熹
  • MONEY－盧瀚霆
  • Speak Love－COLLAR
  • 一把火－Lolly Talk
  • 世一－MC 張天賦
  • 只要你不尷尬－洪嘉豪
  • 企好－Gin Lee
  • 再見 寧靜海－陳卓賢
  • 你的世界－林家謙
  • 伸縮自如的愛－陳蕾
  • 濤－姜濤
  • 隱形遊樂場－張敬軒

「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」首輪投票將於今個星期五（12月15日）中午12時結束，選出最後十強。

第二階段投票將於12月18日中午12時至12月22日中午12時繼續進行，選出最後五強，而是次獎項結果將於2024年1月1日《2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》當晚，由現場觀眾即場投票選出最愛。

投票按此

叱咤樂壇我最喜愛的歌曲二十強走勢。

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