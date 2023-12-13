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【理大暴動】涉串謀在理大內參與暴動　5理大生認罪判囚35至38個月

社會 13:41 2023/12/13

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案件今日在區域法院判刑。（資料圖片）

5名理大生被指於2019年11月期間，先於清晨時在理大閱讀室集結，隨後製作有釘的木板和噴黑閉路電視，以及向警方投擲硬物等。5人早前於區域法院承認1項串謀暴動罪，今（13日）被判囚35至38個月。暫委法官判刑時指，各被告積極參與本案的串謀行動，他們的行為並非偶然，得知串謀的目的是佔據理大，亦預計參與人數。

5名被告依次為林子澄（24歲，又名林銘堯）、姜祖育（25歲）、姜紹熙（24歲）、陳蘊儀（25歲）及陳超卓（25歲），案發時均為理大學生。5人承認1項串謀暴動罪，指他們於或約於2019年11月11至14日，在香港串謀與其他不知名人士於香港理工大學參與暴動。

暫委法官判刑時指，本案中有人於網上呼籲示威者集結，示威者有組織地佔據理大，當時有人使用汽油彈及弓箭，亦有人運送物資，以及練習使用武器。暫委法官續指，示威者短時間內獲得大量物資，並有組織地分工，若當中欠周詳計劃，示威者沒有可能佔領如此大的範圍。

暫委法官指，各被告積極參與本案的串謀行動，他們的行為並非偶然，並得知串謀的目的是佔據理大，亦預計參與人數。暫委法官指，各人參與程度較同類案件高，接納各人在發生較嚴重暴動時離開，在考慮所有因素後，林子澄判囚35個月、姜祖育及陳超卓判囚38個月、姜紹熙判囚37個月、陳蘊儀判囚36個月。

案情指，自2019年11月11日至14日期間，大量示威者集結佔據理大，另有示威者使用汽油彈等，與理大外警方對峙及衝突。警方其後從理大閉路電視及互聯網上檢取了相關影片，反映當時的暴動情況。5名被告自11月11日清晨起，連同其他人在理大內一間24小時的閱讀室內集結。

除林外，其餘4名被告被拍到正在製作有釘的木板，以及換上黑色裝束，林則多次向警方投擲硬物。至11月14日，陳蘊儀曾將噴漆交予姜祖育，姜隨即將閉路電視鏡頭噴黑。

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記者：梁錦麟

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