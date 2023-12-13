  • 23°C
香港時間 : 20231213日 (週三) 16:13
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 周海媚 中一面試 萬千星輝頒獎典禮2023 區區有好校 新聞女王 名校專區 佘詩曼 新手爸媽 李施嬅
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

復古潮流｜Y2K穿搭風格大解構　繽紛色彩+低腰褲勾回憶殺

休閒消費 14:17 2023/12/13

分享：

分享：

熱門 周海媚 中一面試 萬千星輝頒獎典禮2023 區區有好校 新聞女王 名校專區 佘詩曼 新手爸媽 李施嬅

韓國女團大愛Y2K穿搭！

潮流是一個循環，復古是王道，所以Y2K風格近年再度掀起熱潮，Y2K起源自「Year 2000」的縮寫，代表1990後期至 2000 年初期的一種流行風格，當時的服飾色彩繽紛，低腰褲與短上衣更成為必備單品。

由去年開始，韓國女團New Jeans、BLACKPINK成員Jennie、Lisa與少女時代的太妍等，都紛紛穿上這種復古打扮，重新演繹Y2K潮流，勾起不少80後的回憶殺！當中New Jeans更是由出道開始，已堅持走Y2K復古路線，並將這種潮流玩得出神入化，如今細數Y2K必備復古元素，大家還記得這些元素嗎？

點擊圖片放大
+19
+18

必備元素1：誇張頭飾

Y2K世代充滿各式各樣色彩繽紛的毛毛帽、冷帽、髮夾、頭巾等等，而且款式愈誇張愈流行，當時就是要這種華麗的風格，千禧少女就是要搶眼奪目。

必備元素2：短上衣

短上衣是流行指標，而且要緊身剪裁，配搭低腰褲時，突出纖腰，將婀娜身材表露無遺，狂野而帶點小性感。

必備元素3：低腰褲

當年必備Item非低腰褲莫屬！無論是喇叭牛仔褲還是闊腳褲，甚至是迷你裙，都一定是低腰設計，露出腰部線條，這樣才夠潮！

必備元素4：襪套

感覺笨重可愛的襪套令人勾起滿滿的回憶，走在街上，少女們都愛以迷你裙配搭襪套，毛茸茸的襪套為整體造型增添了俏皮可愛感覺。

必備元素5：色彩繽紛

Y2K就是要將顏色穿上身，營造色彩繽紛效果，由頭到腳都可以配搭不同顏色，感覺活力四射兼青春無敵！

必備元素6：串珠配飾 

誇張的飾品與串珠配飾都是很重要的Y2K元素，尤其是串珠配飾，少女們都喜歡將串珠串成手鏈和頸鏈，掛在身上充滿童趣，甚至串成手機掛飾，串珠可謂無處不在。

最新影片推介：

靚太安樂窩
靚太安樂窩｜嚴崇天教男士西裝穿搭法　型男魅力閃耀不同場合

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：Kiwi Lee

相關文章

明星穿搭｜允兒輕熟風穿搭+髮型散發優雅氣質　一個小髮夾為整體造型加分
17:53 2023/12/06
明星穿搭｜允兒輕熟風穿搭+髮型散發優雅氣質　一個小髮夾為整體造型加分
潮流髮型｜韓團IVE成員示範浪漫公主頭　蝴蝶結髮飾令甜度爆燈
16:01 2023/12/07
潮流髮型｜韓團IVE成員示範浪漫公主頭　蝴蝶結髮飾令甜度爆燈
明星穿搭｜韓韶禧來港出席活動曝光私服　女神竟孭住價值$337童趣彩虹袋
16:23 2023/12/08
明星穿搭｜韓韶禧來港出席活動曝光私服　女神竟孭住價值$337童趣彩虹袋
名媛風穿搭｜方媛與「人間香奈兒」Jennie撞裙　小洋裝襯白色絲襪惹熱議
17:34 2023/12/12
名媛風穿搭｜方媛與「人間香奈兒」Jennie撞裙　小洋裝襯白色絲襪惹熱議

你可能感興趣

明星穿搭｜允兒輕熟風穿搭+髮型散發優雅氣質　一個小髮夾為整體造型加分
17:53 2023/12/06
明星穿搭｜允兒輕熟風穿搭+髮型散發優雅氣質　一個小髮夾為整體造型加分
潮流髮型｜韓團IVE成員示範浪漫公主頭　蝴蝶結髮飾令甜度爆燈
16:01 2023/12/07
潮流髮型｜韓團IVE成員示範浪漫公主頭　蝴蝶結髮飾令甜度爆燈
明星穿搭｜韓韶禧來港出席活動曝光私服　女神竟孭住價值$337童趣彩虹袋
16:23 2023/12/08
明星穿搭｜韓韶禧來港出席活動曝光私服　女神竟孭住價值$337童趣彩虹袋
時裝服飾 少女時代 BLACKPINK

最高瀏覽

周海媚離世丨周海媚工作室證實因病搶救無效離世　終年57歲
周海媚離世丨周海媚工作室證實因病搶救無效離世　終年57歲
周海媚離世丨周海媚一生情路崎嶇　血小板過低不宜生育：婚姻不是我的歸宿
周海媚離世丨周海媚一生情路崎嶇　血小板過低不宜生育：婚姻不是我的歸宿
【區議會選舉】179名委任議員名單出爐　包括政商二代、立會選舉落敗者（附全體區議員名單）
【區議會選舉】179名委任議員名單出爐　包括政商二代、立會選舉落敗者（附全體區議員名單）
【名人離世】林超榮血癌病逝享年61歲　沈西城證實消息
【名人離世】林超榮血癌病逝享年61歲　沈西城證實消息
新聞女王劇透丨第18集劇情預告　華姐獲飛爺邀請回歸即「指點」Man姐
新聞女王劇透丨第18集劇情預告　華姐獲飛爺邀請回歸即「指點」Man姐