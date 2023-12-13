復古潮流｜Y2K穿搭風格大解構　繽紛色彩+低腰褲勾回憶殺

▲ 韓國女團大愛Y2K穿搭！

潮流是一個循環，復古是王道，所以Y2K風格近年再度掀起熱潮，Y2K起源自「Year 2000」的縮寫，代表1990後期至 2000 年初期的一種流行風格，當時的服飾色彩繽紛，低腰褲與短上衣更成為必備單品。

由去年開始，韓國女團New Jeans、BLACKPINK成員Jennie、Lisa與少女時代的太妍等，都紛紛穿上這種復古打扮，重新演繹Y2K潮流，勾起不少80後的回憶殺！當中New Jeans更是由出道開始，已堅持走Y2K復古路線，並將這種潮流玩得出神入化，如今細數Y2K必備復古元素，大家還記得這些元素嗎？

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必備元素1：誇張頭飾

Y2K世代充滿各式各樣色彩繽紛的毛毛帽、冷帽、髮夾、頭巾等等，而且款式愈誇張愈流行，當時就是要這種華麗的風格，千禧少女就是要搶眼奪目。

必備元素2：短上衣

短上衣是流行指標，而且要緊身剪裁，配搭低腰褲時，突出纖腰，將婀娜身材表露無遺，狂野而帶點小性感。

必備元素3：低腰褲

當年必備Item非低腰褲莫屬！無論是喇叭牛仔褲還是闊腳褲，甚至是迷你裙，都一定是低腰設計，露出腰部線條，這樣才夠潮！

必備元素4：襪套

感覺笨重可愛的襪套令人勾起滿滿的回憶，走在街上，少女們都愛以迷你裙配搭襪套，毛茸茸的襪套為整體造型增添了俏皮可愛感覺。

必備元素5：色彩繽紛

Y2K就是要將顏色穿上身，營造色彩繽紛效果，由頭到腳都可以配搭不同顏色，感覺活力四射兼青春無敵！

必備元素6：串珠配飾

誇張的飾品與串珠配飾都是很重要的Y2K元素，尤其是串珠配飾，少女們都喜歡將串珠串成手鏈和頸鏈，掛在身上充滿童趣，甚至串成手機掛飾，串珠可謂無處不在。

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責任編輯：Kiwi Lee