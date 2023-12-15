深圳好去處丨深圳6大花海品種花期一覽　12月必睇落羽杉如置身童話世界

▲ 深圳6大賞花攻略逐個睇！

【深圳好去處/深圳賞花/親子好去處/聖誕好去處】步入冬季，深圳多處仍有不少花卉盛開，為各地增添色彩。大家不妨藉著聖誕假，到深圳賞花，度過一個充滿浪漫花海的聖誕！以下為大家整理了深圳6大賞花攻略，家長一定要參考！

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隨著氣溫慢慢下降，深圳的浪漫季節終於到來！在接下來的每個月份，深圳都會有不同的花海，例如簕杜鵑、菊花、異木棉、櫻花、黃花風鈴木和落葉杉等。每個花期時間大概有1至2個月，想去與一片浪漫花海打卡的你，切勿錯過花開時間！

1. 異木棉

粉色的異木花盛放於木棉樹上，除了展現出夢幻感，亦有櫻花的感覺。現在正值是異木棉的花期，如果大家考慮會到深圳，不妨可以到觀瀾河濕地公園觀賞異木花花海。

異木棉花期：11月中下旬至12月

推薦觀賞地點：觀瀾河濕地公園

2. 三角梅花

在市區的停車場都可以欣賞到的花海！仙湖植物園位於深圳市蓮塘區，全園分為六大景區。在仙湖植物園，樓高6層的停車場外圍佈滿紫紅色的三角梅花，隨頂樓如瀑布傾瀉至地面，每一層都可見被花海包圍的景致。

三角梅花花期：11至12月冬春季節

推薦觀賞地點：仙湖植物園立體停車場

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3. 落羽杉

一片的落羽杉，形成了深圳限定秋色。走到紅花嶺公園，落羽杉化成一大片的黃葉林，如置身童話世界。喜歡賞花和打卡的大家可以考慮在落羽杉花期時到深圳的紅花嶺公園，享受落羽杉帶來的浪費氛圍。

觀賞期：11月底至1月初

推薦觀賞地點：紅花嶺公園、蓮花山公園-漾日湖、洪湖公園、泰華梧桐島、恩尚水庫、仙湖植物園

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4. 櫻花

要說櫻花，不一定要到日本，在深圳也可以觀賞到大片的櫻花林。每逢2、3月，深圳的小三洲便會開滿一片櫻花，山上有一個最佳賞花位置——醉櫻亭，只要站在那裡便可以將花海一覽無遺。

觀賞期：2至3月

推薦觀賞地點：小三洲塘片區櫻花林、聚龍山生態公園、華英路櫻花主題樂園、仙湖植物園

▲ 不用到日本，在深圳都可以觀賞到櫻花美景！（照片來自小紅書：是菁菁呀）

5. 黃花風鈴木

要賞花不一定要到指定的公園，在路邊亦可遇到綻放的花卉。在2月下旬至3月，黃花風鈴木會出現在坑梓比亞迪的路段旁，一條直路佈滿花鮮黃色的花海，像極了動漫的場景，帶同小朋友來賞花拍照必定會留下難忘的回憶。

觀賞期：2月下旬至3月

推薦觀賞地點：坑梓比亞迪路段、平湖生態園區、市民中心、女媧濱海公園、民治地鐵站A/B口

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6. 油菜花

雖說香港亦有油菜花田，但深圳的花海卻比香港大多幾倍！在2至3月期間油菜花盛開，漫山遍野將會染成黃澄澄一片，站在花海中，除了震撼感外，更像是油畫中的景色，充滿畫意。

觀賞期：2至3月

推薦觀賞地點：歡樂田園、觀瀾版畫村

圖文授權：是菁菁呀 、王寓宇

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責任編輯：王明芳