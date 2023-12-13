【香港夜繽紛】旅發局下周三起派100元餐飲消費券　名額20萬個僅限本地市民使用

▲ （資料圖片）

旅發局宣布，下周三（20 日）起分兩批向香港市民送出合共20萬份「香港夜饗樂」本地市民版餐飲消費券，總值港幣2,000萬元。市民每日傍晚6時後，可憑券於在全港逾1,100間「優質旅遊服務」計劃認可食肆及約100間酒吧，堂食消費滿100元或以上，享即減100元的餐飲消費優惠。

「香港夜饗樂」本地市民版餐飲消費券將於下周三及明年1月10日（星期三）分兩批推出，每批名額10萬份，每份價值港幣100元。市民即時可於 Discover Hong Kong 網站的電子平台（https://www.discoverhongkong.com/tc/index.html），預先註冊登記帳戶，下周三上午10時起，以先到先得形式免費領取首批「香港夜饗樂」本地市民版餐飲消費券。

旅發局總幹事程鼎一表示，旅發局自11月起派發「香港夜饗樂」旅客餐飲消費劵，深受旅客歡迎，因此，旅發局決定趁聖誕及新年期間將這份心意擴大至香港市民，推出「香港夜饗樂」本地市民版餐飲消費劵，與業界攜手，為本地市民送上佳節禮物，藉此鼓勵大家與親朋 好友一同開心出外消費，歡度節日。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：吳穎嵛