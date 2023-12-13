【文化創意】加愛國主義教育元素增分獲資助？　楊潤雄：若能正面推動必考慮

▲ 文化體育及旅遊局局長楊潤雄。（林宇翔攝）

施政報告提到推動文化創意產業發展，其中「創意智優計劃」會注資29億元，以推動及資助創意產業業界舉辦不同項目。文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，不會就不同行業設定專項資助金額，以保持創意智優計劃有效及靈活運作。

選委界立法會議員馬逢國今日在立法會，就政府在文化創意產業的發展提口頭質詢，他關注創意智優計劃的資金具體安排。楊潤雄表示當中17.2億，用作推動及資助創意產業業界舉辦活動及培育人才，餘下11.8億會資助香港設計中心，推行創意產業與培育計劃，或創意人才相關項目。



民建聯立法會議員李慧琼問到，當局會否考慮利用資助計劃，令投資者及創作者願意以更有創意方式，在作品加入愛國主義教育元素，「做得特別好就會加分，從而拿到政府的資助。」楊潤雄回應指，如創作內容能更加正面推動愛國主義教育，當局必會正面考慮這些因素。

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記者：戴朗希