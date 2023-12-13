【學童自殺】約9成中學生面對負面情緒拒求助　怕被嘲笑批評

▲ 約9成中學生面對負面情緒沒向成人求助。（梁偉榮攝）

學童自殺數字復課後急升，有調查發現，學生在情緒或精神健康方面的服務需要，隨著社會復常回升，而中學生自殺受多重因素互相影響，首要主因是學業問題，惟約9成人面對負面情緒時，沒有向成年人求助，最大顧慮是怕被嘲笑。

香港基督教服務處早前整理過去5個學年、涉逾1.2萬名學生的學校社會工作服務數據，結果發現，學生在疫下對各範疇服務的需求有所緩和，但復常後卻回升，其中逾6成學生疫後對情緒或精神健康方面的服務需要，較疫下多1成，相信是因他們重返校園後，不僅要面對繁重學業，亦要適應跟老師和朋輩面對面相處，令壓力大增。

服務處上月亦安排20間中學的駐校社工與150名學生進行深入訪問，結果發現，學生自殺原因非單一且互相影響，其中72.7%受訪學生認為主因是學業問題，分別48%和26%則指是家庭關係及人際關係。

惟當學生面對負面情緒時，約9成人不會尋求家人、老師或社工協助，當中顧慮包括擔心被嘲笑「無面傷自尊」、怕私隱洩漏、不被理解等；向老師尋求協助的意欲更低於網友。

服務處學校社會工作服務服務主任鍾慧妍亦指，由2020年至今，該處共處理6宗中學生自殺身亡個案，他們均學內成績優良至中等，惟其中5人來自單親家庭、身陷貧困等；且雖然一半人曾向朋輩透露不快或自殺念頭，但幾乎全部人沒有向社工、老師等求助。

香港學校訓輔人員協會副會長李建文稱，近年教師人手持續流失，學生在疫下亦上網課，令他們沒有機會和空間跟新老師建立互信，以致遇到困擾也不求助。

他建議學校舉辦師生球賽、午間音樂會、生日會等，增強師生連繫，並審視競爭文化，多表揚學生學術成就以外的優點，包括責任感等，「比賽輸咗都可讚佢堅持不懈、永不放棄」，甚至考慮在成績表增加相關欄目，令家長也能從多方面欣賞子女。

基督教服務處亦建議政府牽頭各界加強公眾教育，剔除對精神病和求助的負面標籤。

政府早前在全港中學推行以學校為本的三層應急機制，助學校及早識別有較高自殺風險學生，有效期至明年1月。李建文透露，該校有學生受惠於機制，排期一周便可到公院接受情緒治療，惟認為機制應至少持續至明年8月，以在下一個學生自殺高危期，即校內中期試和文憑試放榜前後，找出並協助更多隱藏高危學生。

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記者：梁薾心