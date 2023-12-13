【中大校董會】中大副校吳樹培因「近月舉措」遭即時解僱　查逸超：校董會對他失去信心

▲ 中大校董會主席查逸超今日（13日）公布即時解僱中大副校長吳樹培。（朱永倫攝）

中文大學副校長（行政）兼秘書長吳樹培今午突傳出遭解僱。中大校董會主席查逸超今午（13日）臨時召開記者會交代，因應吳樹培「近月一些行為舉措」，校董會對吳已失去信心，認為難以配合大學現時及未來需要，中大校董會今日以「簡單大多數」通過即時解僱吳樹培。查毅超承認，吳早前繞過他本人發出中大校董會議程，以及參與聯署反對按議員草案改組校董會，都是「值得關注」的事件，並強調解僱決定以大學良好管治為原則。

查逸超今午在中大校董會副主席陳德霖陪同下會見記者，讀出聲明表示，有鑑於吳樹培「近月因應大學校董會一些重要事項的行為舉措」，大學校董會對他能夠或願意以符合良好管治原則的方式去支持校董會的工作，已失去信心，為了維護校董會和大學能有效運作，校董會今天通過決議，根據吳的聘用合約條款，以現金代替通知期终止吳與中大的僱傭關係，即時生效。

吳樹培的行政副校長職務，將由常務副校長陳金樑署任；秘書長職務則由黃陳慰冰出任，任期至2024年12月31日。

查逸超僅透露中大校董會以「簡單大多數」通過解僱吳樹培，但以機密為由，拒絕透露議決實際票數，以及具體理據。不過，查逸超承認，吳早前繞過校董會主席、即是在他未知情或未同意的情況下，發出了中大校董會議程，以及參與聯署反對按議員草案改組校董會，都是「值得關注」的行為，但形容「呢兩個行為只係『好多行為』嘅其中兩個」，未有具體說明會上討論了哪些行為。

查逸超借公務員要保持政治中立為例，強調大學高層必須以中立為原則，提到上述反對聯署聲明發出時，正值香港中文大學條例修改草擬階段，吳樹培身為大學高層，應了解到中大校董會已於4月17日決定表態支持陳德霖領導的專責小組意見，內容基本上是支持3名議員提出的私人條例草案，形容吳樹培參與聯署的舉動，引起校董會疑慮，「就係佢（吳樹培）能唔能夠堅持中立原則」。

至於中大校董會未來會否彈劾中大校長段崇智？查逸超未有正面回應，僅稱校董會未來議程及內容均屬機密，故不便透露。

中大校董會上月通過改組，根據議員草案，將校外內成員比例由1:1改為2:1，中大校董會目前正處於過渡階段。中大校董會風波持續多時，草案審議期間，曾引起千人聯署反對，其中吳樹培因為參加聯署，曾被立法會議員批評有違中立原則，以及被校方暫停校董會秘書職務。

▲ 中大副校長吳樹培據悉遭解僱。

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記者：馮琪雅