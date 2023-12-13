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烈日下拍《Eye to Eye》跳舞版MV　Me&搞笑改篇周董名曲盼盡快收工

娛樂 14:29 2023/12/13

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熱門 周海媚 中一面試 萬千星輝頒獎典禮2023 區區有好校 新聞女王 名校專區 佘詩曼 新手爸媽 李施嬅

Me&拍《Eye to Eye》跳舞版MV。

由「寰亞孻女」黃淑蔓（Feanna）、「籃球女神」譚旻萱（Mandy）和「長腿師妹」連家穎（Vian）組成的女團Me&，首支派台歌《Eye to Eye》掀起熱話，在韓國拍攝的MV火速登上YouTube熱搜榜，早前她們在港拍攝跳舞版MV。

拍攝當日天未光，Me&與團隊摸黑抵達拍攝現場準備，天光就開始拍攝，她們在綠油油的大草地上，穿梭在粉紅色巨型道具中又唱又跳，還有八位女Dancers走勻整個田徑場拍攝，嘻嘻哈哈，充滿青春活力。

在烈日當空下，她們不斷揮灑汗水，個個曬到臉蛋紅卜卜，導演每次cut機，團隊立即衝上前為她們撐傘和抺汗，風扇不離手。

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Me&拍《Eye to Eye》跳舞版MV。

拍攝10個小時

一直拍到日落，接近10個小時拍攝，終於大功告成，滿頭大汗的Mandy憐惜Feanna，她說：「今日真係曬得好誇張，佢好似畀人丟咗入叢林5日搵返咁。」

她們互望哈哈大笑，Feanna解說：「真係好好笑，今日個太陽真係好猛烈，天氣亦比我哋想像中熱，但我哋個個都著冷衫，個太陽真係勁得滯，就算我搽晒防曬都好，件衫穿窿嘅位置變咗黑晒。」

Mandy補充：「唔只太陽光，加埋打燈，即係幾個太陽照住我哋。」Feanna續說：「我哋被紫外光浸透住，不過都好開心，好好玩，希望（皮膚）快啲退色，快啲復原！」

Me&拍《Eye to Eye》跳舞版MV。

作《說好的幸福呢》搞笑版

雖然拍攝過程辛苦，但充滿美好回憶，Vian說：「好開心重回呢個宿營嘅地方，以前嚟過同朋友嚟跳舞，今次係嚟拍我哋出道嘅歌Dance Version，對我嚟講係好深刻經驗，好開心！」貪玩的她在休息室的黑板上寫了「到此一遊」，被取笑「Y2MK」。

第一次拍Dance Version，Feanna和Mandy異口同聲：「我哋好少唔望鏡跳舞，『我哋』係唔包括Vian，哈哈！一開始有少少緊張，要慢慢習慣，拍到最尾我哋控制到，表情到位。」

她們更爆料，笑言接近尾聲時非常期待收工，私下將周杰倫的《說好的幸福呢》改成搞笑版《說好的收工呢》。Feanna說：「拍到有段時間我哋都好崩潰，所以就唱『怎麼了 我累了 說好的收工呢？』」非常搞笑。

Me&拍《Eye to Eye》跳舞版MV。

草地跳舞難度大

經常拍跳舞片的Vian，今次以女團Me& 身份拍Dance Version有沒有不同？她說：「平時我一個人跳，今次有你哋又有8 個Dancers一齊跳，有人陪感覺好開心。最難忘係我曬到皮膚敏感，Feanna曬到一撻撻，Mandy又熱到不停出汗。雖然好辛苦，但我哋互相支持，好開心。」

Mandy表示，最大難度是在草地跳舞，她說：「草地跳舞同喺排舞室跳舞好唔同，草地好多時有坑，係陷阱，踩到會跣腳失平衡，但又要保持個樣望鏡頭笑，草地跳舞係一個大挑戰。」

至於Feanna說：「另一個挑戰係對鞋，我第一次著有踭嘅鞋跳舞，加上我隻腳好細，成日企唔穩。」身旁Mandy無奈笑說：「我就相反，我超大腳，通常都差少少，夾到隻腳好痛。」而Feanna總結：「我覺得我哋今日真係好勁，要畀掌聲自己！」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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