【公務員守則】基本信念增至12項 「政治中立」獲保留、加設績效問責

▲ 政府今日公布更新《公務員守則》諮詢稿。（林宇翔攝）

政府今日公布更新《公務員守則》諮詢稿，並展開諮詢，諮詢稿的基本信念中，由6項，增至12項，有保留政治中立，但增加解釋，提及在任何情況下，公務員不可直接或間接組織或參與阻礙香港特區政府施政的活動。另又增設績效問責和保密原則等。

更新版《公務員守則》的諮詢稿中，有關政治中立部分，提到過去曾經有人曲解「政治中立」的含意，公務員必須對此有所辨識和警惕，又指「政治中立」必須以效忠國家和香港特區為前提。

諮詢稿指出，在任何情況下，公務員不可直接或間接組織或參與阻礙香港特區政府施政的活動。諮詢稿又指，在工作上不偏祖任何政黨不代表公務員漠視當前的政治形勢或對有關形勢不聞不問，否則會有失職之嫌。為了制訂政策方案和了解政治訴求，接觸政黨或其成員或其他持份者，是公務員的必要職務。

增效益為本 要求公務員勿只著眼程序和投放資源

至於新增的效益為本、績效問責、保密原則。其中，效益為本提及，公務員要不能只著眼程序和投放資源，更要切實解決問題，注重成效，為市民謀福祉。

至於績效問責，則要求公務員為其履行公職時作出的決定和行動，以及公共資源的運用負責。公務員的表現會影響其晉升、職位調派和增薪安排，表現嚴重或長期不達標的人員會被著令退休。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：區綽彥