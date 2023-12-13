  • 23°C
香港時間 : 20231213日 (週三) 16:13
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 周海媚 中一面試 萬千星輝頒獎典禮2023 區區有好校 新聞女王 名校專區 佘詩曼 新手爸媽 李施嬅
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【公務員守則】基本信念增至12項 「政治中立」獲保留、加設績效問責

政治 14:54 2023/12/13

分享：

分享：

熱門 周海媚 中一面試 萬千星輝頒獎典禮2023 區區有好校 新聞女王 名校專區 佘詩曼 新手爸媽 李施嬅

政府今日公布更新《公務員守則》諮詢稿。（林宇翔攝）

政府今日公布更新《公務員守則》諮詢稿，並展開諮詢，諮詢稿的基本信念中，由6項，增至12項，有保留政治中立，但增加解釋，提及在任何情況下，公務員不可直接或間接組織或參與阻礙香港特區政府施政的活動。另又增設績效問責和保密原則等。

更新版《公務員守則》的諮詢稿中，有關政治中立部分，提到過去曾經有人曲解「政治中立」的含意，公務員必須對此有所辨識和警惕，又指「政治中立」必須以效忠國家和香港特區為前提。

諮詢稿指出，在任何情況下，公務員不可直接或間接組織或參與阻礙香港特區政府施政的活動。諮詢稿又指，在工作上不偏祖任何政黨不代表公務員漠視當前的政治形勢或對有關形勢不聞不問，否則會有失職之嫌。為了制訂政策方案和了解政治訴求，接觸政黨或其成員或其他持份者，是公務員的必要職務。

增效益為本  要求公務員勿只著眼程序和投放資源

至於新增的效益為本、績效問責、保密原則。其中，效益為本提及，公務員要不能只著眼程序和投放資源，更要切實解決問題，注重成效，為市民謀福祉。

至於績效問責，則要求公務員為其履行公職時作出的決定和行動，以及公共資源的運用負責。公務員的表現會影響其晉升、職位調派和增薪安排，表現嚴重或長期不達標的人員會被著令退休。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：區綽彥

相關文章

【理大暴動】涉串謀在理大內參與暴動　5理大生認罪判囚35至38個月
今日 13:41
【理大暴動】涉串謀在理大內參與暴動　5理大生認罪判囚35至38個月
【香港夜繽紛】旅發局下周三起派100元餐飲消費券　名額20萬個僅限本地市民使用
今日 13:50
【香港夜繽紛】旅發局下周三起派100元餐飲消費券　名額20萬個僅限本地市民使用
【中大管治】中大副校長吳樹培遭解僱　現金代替通知期即時炒人
今日 14:11
【中大管治】中大副校長吳樹培遭解僱　現金代替通知期即時炒人

你可能感興趣

【理大暴動】涉串謀在理大內參與暴動　5理大生認罪判囚35至38個月
今日 13:41
【理大暴動】涉串謀在理大內參與暴動　5理大生認罪判囚35至38個月
【香港夜繽紛】旅發局下周三起派100元餐飲消費券　名額20萬個僅限本地市民使用
今日 13:50
【香港夜繽紛】旅發局下周三起派100元餐飲消費券　名額20萬個僅限本地市民使用
【中大管治】中大副校長吳樹培遭解僱　現金代替通知期即時炒人
今日 14:11
【中大管治】中大副校長吳樹培遭解僱　現金代替通知期即時炒人
一國兩制 記者 香港 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

周海媚離世丨周海媚工作室證實因病搶救無效離世　終年57歲
周海媚離世丨周海媚工作室證實因病搶救無效離世　終年57歲
周海媚離世丨周海媚一生情路崎嶇　血小板過低不宜生育：婚姻不是我的歸宿
周海媚離世丨周海媚一生情路崎嶇　血小板過低不宜生育：婚姻不是我的歸宿
【區議會選舉】179名委任議員名單出爐　包括政商二代、立會選舉落敗者（附全體區議員名單）
【區議會選舉】179名委任議員名單出爐　包括政商二代、立會選舉落敗者（附全體區議員名單）
【名人離世】林超榮血癌病逝享年61歲　沈西城證實消息
【名人離世】林超榮血癌病逝享年61歲　沈西城證實消息
新聞女王劇透丨第18集劇情預告　華姐獲飛爺邀請回歸即「指點」Man姐
新聞女王劇透丨第18集劇情預告　華姐獲飛爺邀請回歸即「指點」Man姐