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獲獎新技術｜「近視防控眼鏡鏡片」減慢近視增長達6成　造福百萬計學童預防青光眼等眼疾

兒童健康 14:57 2023/12/13

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熱門 周海媚 中一面試 萬千星輝頒獎典禮2023 區區有好校 新聞女王 名校專區 佘詩曼 新手爸媽 李施嬅

香港理工大學工業及系統工程學系張志輝教授的科研團隊首創了超精密納米多環加工技術，獲得2023年「中銀香港科技創新獎」，新技術能減慢近視增長達6成，幫助過百萬學童預防青光眼等眼疾。

政府近年積極推動產、學、研創科合作，香港理工大學工業及系統工程學系張志輝教授的科研團隊首創了超精密納米多環加工技術，獲得2023年「中銀香港科技創新獎」，新技術能減慢近視增長達6成，幫助過百萬學童預防青光眼等眼疾。

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張志輝教授今年獲得「中銀香港科技創新獎重」先進製造領域獎項，中銀香港科技創新獎先進製造領域評審主席文効忠教授表示，「近視防控眼鏡鏡片」將造福數以百萬計的近視學童，該近視防控鏡片利用納米離焦技術，兒童配戴後不但能達到矯視效果，亦可減慢近視加深的速度。

張志輝解釋近視加深是由於眼軸過度延長，眼軸拉長增加了患上其他眼疾的機率，例如視網膜脫落、青光眼、黃斑病變等，「接受激光矯視能達到矯視效果，但無法預防長遠的眼疾風險」，納米離焦技術能使眼軸不會過度延伸，從而達到減輕近視加深的效果。他補充，配戴沒近視管理的普通眼鏡，兒童每年平均近視增加75至100度，而配戴近視防控鏡片，有助減慢近視增長達6成。

2019年《中國兒童發展報告》指出兒童在上學日平均使用電子產品時長為43分鐘，週末多達96分鐘，全國多達6億近視人數，青少年近視率全球第一。成人眼球已發育完成，難以緩減近視，而6-18歲是眼球發展關鍵期，同時由於學習生活需要也是用眼的高峰期。近視防控的最佳黃金控制期是6-18歲的兒童及青少年，該研發項目有望能夠幫助下一代。

張志輝解釋，這次創科合作的初創企業在前期投入了大量資金、專業視光知識、市場資訊及產業鏈建設的意見及實施方案。現時產品已於香港50個銷售點可以購買，也於大灣區及部分南中國地區城市設超過200個銷售點。據悉，現時每副眼鏡售價約3000至4000元，已出售近5000副。

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責任編輯︰王明芳

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