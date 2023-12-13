【人工智能】學與教博覽今開幕　中學生研發AI機械人助航機追蹤及驅趕雀鳥

▲ 香港中文大學校友會聯會張煊昌中學6名學生，研發以AI追蹤並以激光驅趕雀鳥的「機場先鋒」，避免航班遭遇鳥擊。（右一）鍾同學。（朱永倫攝）

為期3日的「學與教博覽」今（13日）開幕，設逾520個攤位，將聚焦人工智能（AI）等議題，當中亦有不少中小學展示STEM及跨學科學習成果，包括有中學生研發以AI追蹤、用激光驅趕雀鳥的「機場先鋒」，避免航班遭遇鳥擊；有小學生受觀塘安達臣及秀茂坪配套問題啟發，研發出架空纜車系統模型，盼改善區內交通。

不少學校設攤位展示學生於STEM方面的成果，來自香港中文大學校友會聯會張煊昌中學的6位中四生研發出具AI識別功能的「機場先鋒」，持續追蹤並驅趕雀鳥，避免航班遭遇鳥擊；發明曾於早前的英國教育與訓練科技展（BETT）展出。中四生鍾同學表示，曾於一次駕駛無人機時遭遇鳥擊，令無人機被逼降落，因而引起研發「機場先鋒」的念頭，決定以「Robotmaster」編程軟件進行開發，以及訓練AI鏡頭，持續追蹤並以激光驅趕雀鳥，一方面防止發生「鳥擊」事故，確保航空安全；另一方面減低對雀鳥的傷害，以免破壞生態。

鍾同學亦表示，原本已掌握有關AI技術，因此與團隊只花近2至3個月時間便成功研發，惟過程令他明白到「不應只有技術」，亦需研究權威資料，了解各種驅趕雀鳥方式對生態的影響、鳥擊對飛機損傷等問題。他又稱，成果證明構思可行，因此會先在農場試行驅趕害雀，希望日後突破硬件限制，包括減少機器體積，再由多部機器各自負責劃分的區域，提高成效，用於為航機驅趕雀鳥。

為改善觀塘區交通擠塞問題，觀塘官立小學（秀明道）逾20位高小學生在專業建築師與社工帶領下，透過跨學科協作、AI編程技術，設計出「安達臣道觀秀纜車系統模型」，探討興建纜車系統的可行性，包括測試不同斜度路軌對登山動力的影響。

該校創意科技科科主任陳勝利表示，校方選拔了逾20至25位對科學感興趣、具編程能力的「鬼才」學生，組成團隊，在3年前開始研發纜車系統模型，包括構思雙軌及單軌列車的鐵路系統運作。他認為，項目有助鼓勵學生在高中選修科學相關的科目、提高從事相關行業的興趣。

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由香港教育城及Bailey Communications HK合辦的學與教博覽，今起於會展舉行，規模屬歷屆之最，將舉行270場研討會、公開示範課及工作坊等活動，聚焦AI、疫後創新教育等主題。教育局局長蔡若蓮於開幕禮致辭時表示，AI能夠「塑造教育」，為學界提供全新教學資源，同時促進個人化學習，不過另一方面會引發學術誠信、道德、版權問題，因此鼓勵教師需與時並進，將科技融合教學，並教導學生善用AI。

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記者：梁凱婷