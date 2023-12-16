禦寒陷阱｜男子睡覺抱熱水袋　小腿低溫燙傷潰爛　醫生警告：皮膚一情況即停用 【附暖水袋+電暖氈安全貼士】

▲ 男子睡覺抱熱水袋，小腿低溫燙傷潰爛，醫生警告：皮膚一情況即停用。

冬季天氣寒冷，不少人會用一些保暖產品取暖。但内地一名男子近日抱著熱水袋入睡，醒來後發覺小腿刺痛，起了水泡。醫生指，雖然他被燙傷的面積較小，但深度達三度，皮膚已被燙熟。

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綜合內媒報道，江蘇一名趙姓男子近日抱著熱水袋入睡後出事。他事後表示，晚上睡著後就沒有甚麼感覺，惟醒來後左邊小腿感覺刺痛，還起了水泡，於是前往醫院就診。

經醫生檢查後，雖然趙先生被燙傷的面積較小，但深度已達三度。醫生指，三度深度就代表皮膚都被燙熟，皮膚無法靠周圍癒合，癒合速度極慢，有時甚至需要做手術治療。

醫生表示，每年冬天是低溫燙傷高峰，而熱水袋的低溫燙傷佔兩成。因此建議民眾使用熱水袋時，一定要有保護套，與皮膚隔離。

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使用暖水袋及電暖氈貼士

本港急症科專科醫生蔡振興曾接受訪問時分享使用暖水袋、電暖氈等取暖物品的小貼士：

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本港衞生署亦教路，使用熱水袋時，盛水應不多於四份三的份量，要塞好活塞，檢查熱水袋無漏及無破裂，並加上袋套，方可使用。

蔡振興醫生表示，大多暖水袋灼傷個案屬二級燒傷，即已出現水泡，如皮膚泛紅感痛楚已屬一級燒傷，宜即時拿走暖水袋，及後以凍水或冰水沖洗患處散熱並求醫。

本港衞生署教燙傷的處理方法：

冷敷時，要用毛巾包裹冰墊，敷約15分鐘便應拿掉，以免凍傷。

處理傷口的小貼士：

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