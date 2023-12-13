認識精神科｜《精神病房也會迎來清晨》高度還原現實病房情景　醫生：抱寬容心態認識精神科

▲ 精神科醫生借用《精神病房也會迎來清晨》向大眾講解精神科。

筆者最近看了超人氣韓劇《精神病房也會迎來清晨》，故事借用一位精神科護士的角度去理解什麼是精神科？由於女主角多恩本身是一位內科病房護士，所以她對精神科的認識是比較膚淺，需要每天不斷學習。在戲中所提及的每一個精神疾病，導演也能視覺化地將它們活現在觀眾眼前。不少讀者也希望筆者能給予一些評價，讓他們在欣賞劇集之餘，也對精神科有更深刻的認識。

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導演用不同的精神疾病 （mental disease）貫穿了整套劇集，筆者也要讚嘆精神病房的場景和現實版的病房非常相似，例如醫生會見病人的診症室、病房裏的護士站、住院病人的綜合治療室等等，因此現代的精神病房其實環境舒適，能有助住院病人康復，而不是我們舊時認識的瘋人院 （asylum）。

有別於其他專科，精神科醫生見病人的時候，即使在病房或門診，都是坐在診症室與患者面談，因為病人患的是心理病，用心聆聽和擁有一顆同理心 （empathy）應該是每一位精神科醫護人員必備的條件，當然新入職的同事是需要一段時間慢慢學習這些技巧。

其他專科可能非常注重藥物治療，但精神科方面，心理治療是不可忽視，尤其是情緒病患者，例如抑鬱症、焦慮症、驚恐症，只要選對了心理治療方法，就如在工具箱選對了維修工具，就能幫患者打開心扉。

在戲中導演也不動聲色地將比較嚴重的精神科疾病鋪排在住院病人身上，例如思覺失調、有自殺傾向的抑鬱症或情緒失控的躁狂症等。當中給予我們一個重要訊息，就是當家人發現照顧患者感到非常吃力，或許這就是需要尋求醫生協助，暫時安排患者住院服務。

在戲中也有清楚描述入院一刻，家人要面對選擇病人自願入院 （voluntary admission） 或申請強制入院 （compulsory admission） 的兩難情景和矛盾情緒。

在病房之外，輕微的精神問題其實無處不在，影響着身邊的親朋好友。例如驚恐症是常見的精神疾患，患者雖然不需要住院治療，很可惜由於大眾市民對此病沒有深入認識，所以最終延遲了求診。此外，哀傷、抑鬱症和創傷後遺症不單止發生在病人身上，同時也一樣可以發生在精神科醫護，畢竟你有壓力，我們也有壓力。

患者方面，由於精神疾病與我們的大腦息息相關，因此在戲中經常會提及「病識感」（insight），假如病識感低，即是患者不太認同自己有精神疾患，這樣就會延誤治療，出現逃避行為和影響工作表現。

病向淺中醫，身邊的親朋好友應該盡快協助患者接受治療，因此我們除了像女主角多恩一樣不恥下問，還應抱着一種好奇和寬容的心態，去認識帶有神秘色彩的精神科。不過筆者認為最簡單和快捷的方法，當然是用心去欣賞全套《精神病房也會迎來清晨》！

文章獲林震醫生授權轉載，標題經TOPick編輯修改，原題為＜超人氣韓劇《精神病房也會迎來清晨》＞。

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