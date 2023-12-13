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甘苦與共｜遇車禍喪兒失左腳　太太陷抑鬱失控爆喊　丈夫盼一興趣助走出陰霾

醫健人物 18:58 2023/12/13

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熱門 周海媚 中一面試 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

一次意外，從此改寫命運。一名港男日前透過社交平台講述3年前一場車禍改變一生的故事，當年的車禍奪走他與太太的孩子，太太亦因此失去小腿，行動不便，其後更出現創傷後遺症的情況。不過，丈夫決定日打兩份工「撐起頭家」，讓太太可以寄情於製作「小手作」的興趣，慢慢走出陰霾。

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車禍奪走小朋友和太太左腿

港男在社交平台憶述指，3年前與太太遇上車禍，奪走了他們小朋友的生命，太太從此失去左小腿。車禍後，太太患上焦慮症和抑鬱症，亦出現創傷後遺症的病徵，形容「一見到有車喺身邊行過，佢就會好驚」、「見到有人拖住小朋友或大肚婆，佢就會不斷重覆同一句說話，失控爆喊」。

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一個人打兩份工 獨撐全家

丈夫憶述，當時太太的焦慮的情況非常嚴重，「需要封晒屋企望到街嘅窗 ，熄晒屋企嘅燈只留一盞燈仔，佢先可以係屋企活動」。一方面，他非常關注太太的情緒和心情，另一方面亦需要維持生活，故當時無計可施之下，一個人打兩份工，且上班地點離家很近，以防突發事情發生都可以立刻回家處理，

「我要同時要返兩份工，都係喺屋企附近同埋屋企有裝眼仔（閉路電視），有咩事發生我都可以10分鐘內趕到返去。但係我成日都好擔心佢自己喺屋企，唯有咁樣先可以令佢係屋企可以放鬆少少。」

車禍後，丈夫一直陪伴在則，希望太太可以早日走出陰霾。太太本身是幼稚園老師，一向都喜歡做「小手作」。細心的丈夫特地買了很多小手作材料給太太DIY。直到近半年，太太開始對串珠有興趣，除了製成戒指和手鍊外，「仲好花心機買埋道具幫啲製成品影相」。丈夫指，「拍拖嗰時我曾經有同佢講笑過話，佢咁鍾意做呢啲可以試吓開間舖，我覺得佢係想咁做，但踏出唔到嗰一步」。丈夫希望能夠為太太圓夢，為她經營Instagram網店，不定期上載太太的新作品出售，成品由30元至45元一件，

「等我畀啲動力我太太，可以做佢鐘意做嘅嘢！」

網民在帖文下留言，表示支持及送上祝福。對於兩人的遭遇，網民深表同情，但鼓勵兩人要繼續勇敢面對，走出陰霾。有熱心網民亦提出開網店的建議和方法，希望略盡綿力。

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創傷後遺症 或於事發後6個月內出現

突如其來的慘痛經歷，恐會留下心理陰影，嚴重可致創傷後遺症。據本港青山醫院資料，創傷後壓力症是一種焦慮症，此病症發生於一個人經歷過巨大的威脅性或災難性的事件，例如天災、嚴重的意外、目睹別人慘死，或親歷暴力罪案。創傷後遺症的病徵，有可能於創傷事件發生後立即、數周後或數月後出現，但通常在事件發生後的6個月內出現。創傷後壓力症的病徵主要有3方面：

1. 出現回閃及夢魘

不斷發生回閃（flashback）及以為自己仍然活在創傷事件中。這種情況均可透過日間的回閃及晚間的夢魘發生。真實程度令你以為自己再次活在創傷事件中，不但令腦海浮現當時的情況，而且感覺到當時的情緒及感官，如恐懼、冒汗、聲音、氣味，甚至痛楚。即使一些雞毛蒜皮的事情也能觸發回閃。

2. 處於戒備狀態

長期處於戒備狀態，從而避開危機。同時亦會感到不能放鬆，過度戒備；亦會經常感到焦慮和難以入睡，周邊的人會察覺到你容易惱怒及過度焦慮。

3. 逃避及變得感情麻木

創傷事件於腦海內不斷的重溫令你感到極度不安，因此你會刻意令自己分心，例如故意令自己忙碌。你會不斷埋首於工作，或專注於自己的嗜好，例如玩填字遊戲或堆砌拼圖。你亦會逃避所有能令自己回想起創傷事件的人和物，而且盡量不會提及創傷事件。你亦可能會掩飾傷痛，裝作已痊癒了一樣，處理悲傷的情緒時會變得麻木及像失去了感覺一樣。你會逐漸疏遠他人或減少與人溝通，因此會令身邊的朋友或同事感到難以相處。

創傷後壓力症7大風險因素

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責任編輯：羅嘉欣

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