藝術展覽｜4分鐘即席揮毫畫出水墨人像　藝術大師分享寫中國畫心法

▲ 藝術大師戴培仁教授即席揮毫，僅4分鐘寫出佛教人物造像，戴教授並分享寫畫心法。

沒有深厚藝術根底，即席揮毫，不易；即席寫出水墨人像的韻味，更難，日前，得賞藝術大師戴培仁教授在畫展開幕式上，即席揮毫寫出佛教人物造像，僅4分鐘左右，以毛筆寫出一幅活靈活現的水墨人物造像，雋永高古、飄逸灑脫，在場藝術界同道莫不讚歎稱善。

戴培仁教授是深圳一墨畫院院長、深圳書畫藝術學院教授、英國牛津藝術學院名譽教授，上周，其個人畫展「象外履痕——戴培仁水墨小品」，在深圳灣體育中心子非魚藝術館舉行，展出古典人物、山水、花卉、十二生肖小品水墨畫，另有長卷《十八應真圖》等，造型生動、饒富逸趣，筆簡神足，畫得筆墨氣韻。

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戴教授指出，自己寫畫追求靜的境界，沉醉於過程當中，業已放下了自己，物我兩忘，從而跟自己的思想契合，達到與自然昇華的境地。

「我寫畫是以書法的線條繪畫人物，像寫字一樣，以書法的用筆勾勒人物的線條、結構，在寫的過程中，追求箇中的細密，用水用墨隨心所欲，水墨從結合到暈開，再利用虛的留白，留空的地方，虛實相生，虛空不是空而是有，用白襯灰、灰襯黑，黑白灰的變化，變幻無窮。」戴教授點出中國水墨畫的心法，並指出，寫畫的過程中，有快慢節奏的變化、強弱虛實的變化，水墨的暈開就非常明顯了。

▲ 短短4分鐘，戴教授即席寫出活靈活現的人物造像。（葉翠華攝）

與西洋油畫不同，中國水墨畫一下筆便不能修改，戴教授表示，第一筆下筆在隨意之中已經心思熟慮，從第一筆的效果考慮到第二筆的生發，兩相結合，這是瞬間的決定，第一筆是實的話，第二筆就要虛，如此實中有虛、虛後再實，互相生發，造出濃淡乾濕在一筆之中的互相變化對比。

戴教授提醒有志研習中國水墨畫者，學習中國畫一定要學習書法，「這是一切的基礎，練習各種碑帖用筆，相互融合起來，這是長時間經年積累的過程。」

戴氏先後在日本、美國田納西州、加拿大和內地多家美術館舉辦個人畫展和聯展，作品獲眾多美術館紀念館和私人收藏。

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「象外履痕——戴培仁水墨小品」展覽

日期：即日至2023年12月18日

地點：深圳灣體育中心二樓L201子非魚藝術館（可經深圳南山區後海站深圳灣萬象城商場通往）

記者：葉翠華