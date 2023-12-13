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通靈之王2丨一個原因放下TVB恩怨　梁思浩：機會由自己創造

娛樂 16:46 2023/12/13

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梁思浩入行接近40年，由出道時演處境劇的「洗米華」，至在有線主持《怪談》被封「亞洲鬼王」，去年重返TVB主持《通靈之王》，這些年他抱持著的工作宗旨是經常要給觀眾新鮮感，更揚言從來是工作找他，他從未試過去找工作。

少年時代被發掘而加入TVB的梁思浩，除了當演員，也做過主持等不同範疇演藝工作，至 2004年被無線解僱，更一度列入黑名單，之後梁思浩為有線主持靈異節目《怪談》，一做10多年，直至去年才重投TVB。

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梁思浩入行接近40年，堅持保持新鮮感是藝人生存之道。（攝影：曾耀輝）

學識欣賞優點

梁思浩坦言：「今次回巢，主要是因為曾志偉先生的邀請，我和他認識，但不至好熟，在這行沒有甚麼是不可能的，我也欣賞曾先生的魄力，他是可以退休的，但仍然肯坐辦公室，做行政工作，正是有一份改變TVB的心。」

他指：「自己畢竟是這裡出身，也想可以出一份力。他也樂意放手讓我去參予創作和製作，可以做跟之前《怪談》不一樣的東西，於是便有了去年的《通靈之王》，今年也再度添食新一季。」

外間有指他跟TVB當時的高層不歡而散，梁思浩笑言現在已忘卻所有恩怨。「因我現在正在修行，要學會放下，我今次回巢最大的得著，便是現在學識欣賞看每個人和每件事的優點，自己都會開心些，例如TVB的製作資源確是很好的，而過去也哉培了很多的猛人。」

自覺愧對有線

他為有線主持《怪談》，成為個人演藝生涯另一代表作，說到當日合作緣起，梁思浩憶述：「這又要多謝TVB， 我本來是可以一份工打一世的人，04年他們把我炒掉，我才去思量自己的價值，同年亞視和有線都有找我，自己兩間電視台都去過，之後有線高層問我有否興趣接手主持《怪談》，本來覺自己不適合，對方卻認為我是一個講故事動聽的人，可以為節目帶來新意。」

梁思浩記得，有線本來已預備兩年合約，但他提議不如先試三個月，若對方覺得他不適合便可以轉人，結果這份約由3個月一直延長，最後足足做了18年。

《怪談》當時是有線其中一個皇牌節目，更開拓了東南亞市場，梁思浩不諱言，只要是有他擔任主持的靈異節目，必定有外埠市場。

他笑指已放下對TVB的恩恩怨怨，並學識欣賞其他人的優點。（攝影：曾耀輝）

可是天下沒有不散的筵席，去年他還是懷著不捨作出告別：「當時我決定要離開，有線方面也有出到7位數高薪作挽留。」

後來，有高層更致電給他，對方問思浩是否有健康問題，令他十分感動：「但無奈當時簽了保密協議，不能告知原因，所以我有少少對不起有線的，事實上我也不是為錢，而是有情感上的理由，後來有線方面也說，若果有日我在TVB不開心，他們也是歡迎我回去，所以真的很感激有線。」

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隨著時代前行

在行內多年，梁思浩經歷過不少風浪，他深信每個人的命運都有注定，但可以憑個人努力作出或多或少的改變。

他說：「我估好多觀眾都知道我有甚麼低潮，最重要是自己如何面對逆境，人生就像一場考試，我是一個愈困難愈硬淨的人，只要你不怕困難，自然可以克服，捱得過你便會贏！」

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他自言現在不喜歡留在舒適圈，更喜歡打爛自己建立的事情，才可以有所突破：「我覺得藝人要經常為觀眾帶來新鮮感，每十年都要重新計劃工作方向，要知道自己的市場價值，疫情期間，很多藝人的工作停頓，自己算幸運，一直都有人找我工作，而只要我肯做有關靈異的節目，東南亞的電視台都會購買，相信亦能幫到老闆賺錢。」

他體會到機會是由自己創造，也要緊貼時化變化。「娛樂圈生態不斷在變，現在網上媒體多，有些人成功，因為懂得為自己創造工作，所以5年前我已經開始經營YouTube頻道，希望能隨著時代向前行，時間不會等人，機會要靠自己去創造。」

洗米華由來

偶然也有網民會重提80年代梁思浩主演處境劇《城市故事》裡的「洗米華」一角，回看這個代表角色，他很感恩觀眾依然記住，但功勞全是屬於幕後團隊。「那時我初初入行，甚麼也不識，但編審團隊全是叻人，如鄧特希、韋家輝、李添勝，是他們一手一腳塑造這個角色，並設計『洗米』的口頭禪，才可以成為經典。」

現在他可會再有興趣演劇集？梁思浩笑言：「都可以呀，但如果今日再演，就不想單純是演員，希望做到像林心如一樣，能兼顧製作和創作部分。」

1986年面世的《城市故事》。

髮型：hairduo_hk@Billy Cheong 

化粧：ca.clardiamakeup@Clardia Yeung

場地：Studio Meta

記者：陳家昌

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