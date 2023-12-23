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TOPick診症室︱男子嚴重便秘拒求醫　至血便揭患直腸癌半年離世　醫生拆解5招+8種食物通便

醫生診症室 00:00 2023/12/23

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男子嚴重便秘拒求醫，至血便揭患直腸癌半年離世。醫生拆解5招+8種食物通便。

便秘是常見的都市病，到底有何原因會導致便秘，可以怎樣預防？本報邀請腸胃及肝臟科專科醫生張世華接受訪問，拆解便秘的成因，以及預防方法。

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活得健康啲
健康診症室·外遊篇｜港女遊南美洲吃一種食物致「孖潤腸」　醫生教執6大旅行必備藥物

正常排便VS便秘

甚麼情況才屬於便秘？張醫生解釋，正常大便會成型一個類似香蕉形、軟熟的質地，通常顔色會由黃色至啡綠色不等。正常排便次數平均計一日1至2次、每2至3日左右一次，大便可以順利舒服地排出，就屬於正常的排便習慣。

而通常大便困難，或者大便質地偏硬、呈粒狀的頻率超過25%，即四分之一的時間左右；加上大便次數若1星期少過3次，一般就符合醫療上對便秘的定義。

另外，除了便秘，其他情況例如大便過於頻密、呈水狀即是腹瀉；排便時腹部劇痛，都屬於不正常排便。大便帶血，例如偏紅呈血色，可能是下段腸道出血；大便深色近乎黑色，則有機會是上消化道出血。或帶有黏液，可能存在發炎或腫瘤，需要儘早求醫。

便秘成因

至於有哪些原因會導致便秘，張醫生指大部分情況是不明原因的「原發性便秘」，多數因自身腸道蠕動變慢導致；而醫學上推敲造成腸道蠕動變慢的原因可能是腸道微生物失調，或腸道神經影響，甚至與腦部控制腸道的非自主神經系統有關。其次還有4個方面導致：

  • 年紀大；
  • 藥物或疾病，例如腸道疾病、腦神經疾病、甲狀腺疾病、糖尿病；
  • 攝取水分及纖維不足；
  • 心情焦慮。

至於高危群組有以下4類人：

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50歲男嚴重便秘拒求醫 半年後直腸癌離世

當持續出現便秘問題，一定不要忌諱求醫。張醫生分享令人惋惜的個案，一名50多歲的男患者持續便秘長達1年多，但其後發現人變得消瘦、有大便出血的情況，但仍以為只是普通便秘問題，抗拒看醫生。再拖延多3至4個月後，他終於在家人勸籲下找醫生檢查，結果發現有直腸腫瘤，箍著腸道上方的排泄出口，導致便秘情況惡化。而患者因情況嚴重，最終在半年後因直腸癌不治離世。

紓緩便秘方法

若出現便秘、排便困難，張醫生提醒不要將排便時間拖得太長：

「坐在座廁上時間太久，長時間的壓力會增加肛門病變，例如痔瘡、肛裂等。建議適量時間内專心排便，不要做分心的事，尤其是玩手機。」

在飲食方面改善便秘，張醫生建議成年人每日應攝取最少20g至30g纖維、飲適量水分、多吃蔬果，對紓緩便秘問題都相當有幫助。例如市面上常見高纖維的蔬菜，包括西蘭花、椰菜花、菠菜、莧菜、秋葵等，都比較推薦。水果如麒麟果、奇異果、火龍果，也是不錯的選擇。

至於坊間有説法指，飲牛奶能幫助通便。但張醫生表示，牛奶實際上並沒有幫助排便的效果。有人飲牛奶後容易腹瀉，反而代表可能有「乳糖不耐症」，身體缺乏可消化乳糖的酵素，導致飲牛奶後因消化不良造成腹瀉，不屬於紓緩便秘的正常方法。

補充益生菌亦同樣，張醫生指有說法稱服用益生菌可改善便秘或腹瀉等腸易激情況，但缺乏大型醫療指引和數據支持。而且服用益生菌後並非立即見效，所以也不適宜用作即時紓緩便秘。

除了飲食方面，物理上亦有紓緩便秘的方法，張醫生建議可以輕揉腹部：

「腸道位置是由右下腹向右上腹走、再打橫走向左上腹、落回左下腹，最後到肛門、直腸。有研究表示，順著腸道轉圈的方向，適量做些物理上的按摩，可以改善排便狀況。」

5個保護腸道好習慣

張醫生還鼓勵養成以下保護腸道的生活習慣，避免便秘：

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最後，如果在一般生活習慣上改變都不能改善便秘的情況，張醫生才會考慮藥物治療。若用一般簡單坊間或者家庭醫生用的藥物都不能紓緩，或者出現便血情況，或有比較嚴重的腹痛、腹脹，都應該儘早求醫。

腸胃及肝臟科專科醫生張世華。（韓可兒攝）

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記者：張沛

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