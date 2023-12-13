玲玲友情報丨麥玲玲公開「最強生B攻略」　玲玲師傅指此生肖女性婚姻運較差

▲ 今晚一集《玲玲友情報》主題是「生仔唔係咁樣生」。

J2台播映的《玲玲友情報》今晚（13日）一集主題是「生仔唔係咁樣生」，而另一節目《不正常愛情研究所》明晚一集將研究題目「逾越生死的愛」。

今晚播出一集《玲玲友情報》，由堪輿學家麥玲玲帶領黃紫恩（Jojo）、蔡景行（行仔）主持，今集主題為「生仔唔係咁樣生」，嘉賓是婦產科醫生陳億仕。玲玲師傅指來年龍年，特別多小朋友出世，她解釋︰「真係多啲人想追龍年小朋友，啲人覺得龍較尊貴。有辣有唔辣，入學讀書較大競爭。」

玲玲友情報丨Jojo被媽咪感動勤力讀書 麥玲玲教點睇有冇「狀元命」

▲ 《玲玲友情報》

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有得必有失

玲玲師傅又指，羊、虎及蛇年生肖較少人喜歡，而屬羊女性很多婚姻較差亦是事實。

她表示很多客人都會擇時辰剖腹產子，並解釋當中難處︰「好多人擇日生仔，真實情況係得幾日可以揀。首先唔會揀半夜開刀，唔係實畀醫生鬧死。同埋記住運程好似一個餅，就係咁大，睇你想要乜嘢。以女仔為例，你要佢將來讀書叻，就可能嫁唔出；如果要嫁得好，可能佢第時年年考包尾，人算不如天算。」

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禁慾助懷孕是謬誤

節目中陳醫生透露香港男仕精子活躍度較低，跟飲食、生活習慣有關。他又談到一些坊間生仔理論的謬誤，例如坊間盛傳禁慾有助懷孕、某些姿勢增加受孕機會。

陳醫生笑說︰「反而定期射精，保持質素仲好。早上行房精子較活躍，懷孕機會大。食生蠔真係有用，入面有微量元素。但重點是否每日食、食幾多至有效。」他表示想生育應避免進食高脂、高膽固醇的垃圾食物。

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