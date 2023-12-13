  • 22°C
香港時間 : 20231213日 (週三) 18:16
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 周海媚 中一面試 萬千星輝頒獎典禮2023 區區有好校 新聞女王 名校專區 佘詩曼 新手爸媽 李施嬅
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

新聞女王丨Slash做兵陪娘娘曉薇冒險　馬貫東感激黎耀祥助開竅

娛樂 17:11 2023/12/13

分享：

分享：

熱門 周海媚 中一面試 萬千星輝頒獎典禮2023 區區有好校 新聞女王 名校專區 佘詩曼 新手爸媽 李施嬅

馬貫東在《新聞女王》演暗戀曉薇的電召車司機Slash。

佘詩曼、馬國明、李施嬅主演TVB台慶劇《新聞女王》昨晚（12月12日）劇情講到被Man姐（佘詩曼飾）貶往網誌部的曉薇（何依婷飾），在新認識電召車司機Slash（馬貫東飾）的協助下，獨家拍得「私竇酒吧利益輸送，政商界隻眼開隻眼閉」的獨家新聞。

可是在偷拍時被發現，二人行蹤敗露遭黑幫追捕，幸好佐治（馬國明飾）及時趕到救走。而Slash明顯暗戀曉薇，《新聞女王》往後劇情發展，Slash將介入佐治及曉薇戀情。

新聞女王丨張家妍被貶職成黑化轉捩點　曉薇性情大變違反Man姐指示

《新聞女王》內，Slash暗戀曉薇。

新聞女王丨馬貫東「驚青表情包」

早前馬貫東在《破毒強人》演Cool到兼好打得的杜飛一角贏盡好評，當中飛身躍入車廂一幕更是大騷靈活身手。

而今次他演「兵仔」Slash與杜飛形象完全不同，他一直默默守候在曉薇身邊，憑藉窩心無私舉動及可愛笑容成功入屋。

Slash陪曉薇偷拍，十分緊張。

而昨晚《新聞女王》劇情內，Slash陪曉薇等候獨家新聞時，因驚青過度做出不少失禮行為，其間馬貫東展現的強顏歡笑及「驚青表情包」均甚有喜感，獲網民力撐今年能成功獲得獎項肯定。

網民談到「雙馬爭一何」，馬貫東與馬明各有支持者，前者被指與何依婷配搭有新鮮感，後者則被指昨晚殺出「英雄救美」一幕相當有型，除大讚二人相處甜蜜又合襯，還有愈來愈多網民力撐佐治對曉薇是真愛而不是利用。

《新聞女王》內「兩馬爭一何」。

新聞女王丨與黎耀祥合作令演技進步

另外，馬貫東早前接受無綫娛樂新聞台主播潘盈慧訪問，大談入行16年點滴，並曝光了昔日胖嘟嘟的可愛相片。

他表示，自中二、中三加入話劇社後便對演戲產生興趣，之後參加21期藝員訓練班正式入行。馬貫東坦言，入行頭6至7年的角色都未有太大發揮，很多角色甚至沒有名字。

最新影片推介：佘詩曼專訪

TOPick柴犬追星
新聞女王丨佘詩曼離巢外闖曾懷疑自己　自認唔係好伴侶爆過往分手原因

但馬貫東卻完全未因此感灰心：「始終都係鍾意呢一行。」直到遇上《鐵馬戰車》及《愛‧回家之八時入席》，形象開始入屋，他坦言《愛‧回家之八時入席》是他人生十分重要的里程碑，並坦言與黎耀祥合作，令他演技進步不少。

馬貫東感激說：「同佢（祥哥）做戲冇壓力，因為你點做佢都可以接到你畀番你，佢唔會控制你話：『你呢句要咁講，我先可以咁講』。」

點擊圖片放大
+5
+4

新聞女王丨《那些我愛過的人》演出難度高

同時，他又談到在《那些我愛過的人》的古醫生，自言演出難度高達9.5分：「真係好難，要冇表情同埋要同時間顧好多嘢，唔可以畀人覺得亞氏保加症係傻的。」

問到入行多年最深刻事件，馬貫東直言曾遭合作演員掟劇本，更一直找不到背後原因：「到依家都唔知原因係咩，但大家對緊稿時跟住無啦啦掉我劇本，跟住我呆咗點解要咁做嘅？」

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

新聞女王丨何依婷以守護家人為底線　Regina不怕婚後工作量減：人生還有很多出路　
19:52 2023/12/10
新聞女王丨何依婷以守護家人為底線　Regina不怕婚後工作量減：人生還有很多出路　
【破毒強人】馬貫東演冷面古惑仔搶鏡　騷身手做真正「飛躍男星」
19:36 2023/08/18
【破毒強人】馬貫東演冷面古惑仔搶鏡　騷身手做真正「飛躍男星」
新聞女王丨何沛珈演兩分半鐘獨白戲不失禮　東張女神被睇好奪《萬千星輝》女飛躍獎
17:47 2023/12/12
新聞女王丨何沛珈演兩分半鐘獨白戲不失禮　東張女神被睇好奪《萬千星輝》女飛躍獎

你可能感興趣

新聞女王丨何依婷以守護家人為底線　Regina不怕婚後工作量減：人生還有很多出路　
19:52 2023/12/10
新聞女王丨何依婷以守護家人為底線　Regina不怕婚後工作量減：人生還有很多出路　
【破毒強人】馬貫東演冷面古惑仔搶鏡　騷身手做真正「飛躍男星」
19:36 2023/08/18
【破毒強人】馬貫東演冷面古惑仔搶鏡　騷身手做真正「飛躍男星」
新聞女王丨何沛珈演兩分半鐘獨白戲不失禮　東張女神被睇好奪《萬千星輝》女飛躍獎
17:47 2023/12/12
新聞女王丨何沛珈演兩分半鐘獨白戲不失禮　東張女神被睇好奪《萬千星輝》女飛躍獎
馬貫東 娛樂人物職業 演員 新聞女王 電視劇 TVB 那些我愛過的人 黎耀祥

最高瀏覽

周海媚離世丨周海媚工作室證實因病搶救無效離世　終年57歲
周海媚離世丨周海媚工作室證實因病搶救無效離世　終年57歲
周海媚離世丨周海媚一生情路崎嶇　血小板過低不宜生育：婚姻不是我的歸宿
周海媚離世丨周海媚一生情路崎嶇　血小板過低不宜生育：婚姻不是我的歸宿
【區議會選舉】179名委任議員名單出爐　包括政商二代、立會選舉落敗者（附全體區議員名單）
【區議會選舉】179名委任議員名單出爐　包括政商二代、立會選舉落敗者（附全體區議員名單）
【名人離世】林超榮血癌病逝享年61歲　沈西城證實消息
【名人離世】林超榮血癌病逝享年61歲　沈西城證實消息
新聞女王劇透丨第18集劇情預告　華姐獲飛爺邀請回歸即「指點」Man姐
新聞女王劇透丨第18集劇情預告　華姐獲飛爺邀請回歸即「指點」Man姐