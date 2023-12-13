新聞女王丨Slash做兵陪娘娘曉薇冒險　馬貫東感激黎耀祥助開竅

▲ 馬貫東在《新聞女王》演暗戀曉薇的電召車司機Slash。

佘詩曼、馬國明、李施嬅主演TVB台慶劇《新聞女王》昨晚（12月12日）劇情講到被Man姐（佘詩曼飾）貶往網誌部的曉薇（何依婷飾），在新認識電召車司機Slash（馬貫東飾）的協助下，獨家拍得「私竇酒吧利益輸送，政商界隻眼開隻眼閉」的獨家新聞。

可是在偷拍時被發現，二人行蹤敗露遭黑幫追捕，幸好佐治（馬國明飾）及時趕到救走。而Slash明顯暗戀曉薇，《新聞女王》往後劇情發展，Slash將介入佐治及曉薇戀情。

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▲ 《新聞女王》內，Slash暗戀曉薇。

新聞女王丨馬貫東「驚青表情包」

早前馬貫東在《破毒強人》演Cool到兼好打得的杜飛一角贏盡好評，當中飛身躍入車廂一幕更是大騷靈活身手。

而今次他演「兵仔」Slash與杜飛形象完全不同，他一直默默守候在曉薇身邊，憑藉窩心無私舉動及可愛笑容成功入屋。

▲ Slash陪曉薇偷拍，十分緊張。

而昨晚《新聞女王》劇情內，Slash陪曉薇等候獨家新聞時，因驚青過度做出不少失禮行為，其間馬貫東展現的強顏歡笑及「驚青表情包」均甚有喜感，獲網民力撐今年能成功獲得獎項肯定。

網民談到「雙馬爭一何」，馬貫東與馬明各有支持者，前者被指與何依婷配搭有新鮮感，後者則被指昨晚殺出「英雄救美」一幕相當有型，除大讚二人相處甜蜜又合襯，還有愈來愈多網民力撐佐治對曉薇是真愛而不是利用。

▲ 《新聞女王》內「兩馬爭一何」。

新聞女王丨與黎耀祥合作令演技進步

另外，馬貫東早前接受無綫娛樂新聞台主播潘盈慧訪問，大談入行16年點滴，並曝光了昔日胖嘟嘟的可愛相片。

他表示，自中二、中三加入話劇社後便對演戲產生興趣，之後參加21期藝員訓練班正式入行。馬貫東坦言，入行頭6至7年的角色都未有太大發揮，很多角色甚至沒有名字。

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但馬貫東卻完全未因此感灰心：「始終都係鍾意呢一行。」直到遇上《鐵馬戰車》及《愛‧回家之八時入席》，形象開始入屋，他坦言《愛‧回家之八時入席》是他人生十分重要的里程碑，並坦言與黎耀祥合作，令他演技進步不少。

馬貫東感激說：「同佢（祥哥）做戲冇壓力，因為你點做佢都可以接到你畀番你，佢唔會控制你話：『你呢句要咁講，我先可以咁講』。」

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新聞女王丨《那些我愛過的人》演出難度高

同時，他又談到在《那些我愛過的人》的古醫生，自言演出難度高達9.5分：「真係好難，要冇表情同埋要同時間顧好多嘢，唔可以畀人覺得亞氏保加症係傻的。」

問到入行多年最深刻事件，馬貫東直言曾遭合作演員掟劇本，更一直找不到背後原因：「到依家都唔知原因係咩，但大家對緊稿時跟住無啦啦掉我劇本，跟住我呆咗點解要咁做嘅？」

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