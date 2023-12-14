新手爸媽︱38歲女子零性經驗想當媽媽　歷2度人工受孕終靠試管嬰圓夢

▲ 一名38歲的英國媽媽選擇以處女之身接受人工受孕，最終靠試管嬰兒圓夢。

現代人透過醫學技術，即使無性行為也可懷孕。英國一名38歲的媽媽，現育有4歲女兒，但她至今從未跟男性有過親密行為。這位媽媽過去曾經歷兩段感情，皆以失敗收場，零性經驗的她決心想成為媽媽，於是就花了1.6萬元英磅（約16.8萬港元）接受人工授精（IUI），並坦言處女受孕的過程是她經歷最痛苦的事之一。

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據英國媒體《每日郵報》（Daily Mail）報道，任職考試導師的38歲媽媽Kimberley Godsall，透過「試管嬰兒」（IVF）技術，並成功誕下現年4歲的女兒Scarlett。特別之處在於她是以處女之身懷孕，只為一圓為人母的心願。

兩段感情皆以失敗收場

Kimberley一直渴望擁有孩子。她透露，自己的媽媽和唯一的姐姐都早在25歲時與深愛的另一半結婚生子，建立家庭生活。Kimberley曾經以為自己也要結了婚才可擁有孩子，不過先後經歴兩次拍拖都失敗收場，原因是她無法接受婚前性行為。

Kimberley的初戀是發生在22歲，當時她與一名演員交往；第二次則是在32歲時，她和一名教師戀愛，不過每次關係僅維持3個月。 她憶述：「我記得在我姐姐家的除夕派對後，我不得不和我的第一任男朋友同房過夜，我感到非常害怕。我堅持要分床而睡，然後整晚都睡不著覺，擔心他會有行動」。第二個男友有次送她回家，說那天有點悶熱，並向她提出能否進入她的住所，嚇得Kimberley找了個藉口便衝入屋。她說：「我覺得有點尷尬，只想避免與他們單獨一起，或者相處時變得過於親密。」

後知後覺自己最想要小孩

除了前兩段關係外，Kimberley試過多次約會，但她意識到大多數男人都在追求性愛，而不是婚姻關係，令她果斷地放棄了婚後生子。她亦因此接受輔導，在輔導過程中，她才了解到自己最想要是成為一名孩子的媽媽，而不是與相愛之人步入教堂的愛情。她說：

我無法忍受一生都沒有子女，從我懂事起，我就一直渴望成為一名母親，隨著年紀越來越大，我感覺我的生理時鐘滴答作響，提醒我要把握時間。

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處女受孕成一生最痛苦經歷

由於當時33歲的Kimberley未曾有性經驗，進行抹片檢查已令她十分痛苦，更何況生子。但她的生育顧問告訴她，團隊曾幫助4名處女受孕，指出在沒有性行為的情況下懷孕，其實並不罕見；有些夫妻因一些創傷，沒有發生性關係，但仍然想要孩子，也會接受治療。

2017年底，33歲的Kimberley通過丹麥的歐洲精子庫選擇精子捐贈者，邁出了成為媽媽的第一步。她選擇了一位聰明而富有創造力的白人美國人，有著紅棕色的頭髮和藍色的眼睛，這些外貌特徵跟Kimberley相似。

隨後Kimberley花了1,700英鎊（約1.6萬港元）買了兩瓶精子，進行兩輪宮腔內人工授精（IUI）療程，其中一輪在自然排卵期，於診所進行人工授精。過程中Kimberley沒有選擇接受麻醉，因為希望感受孩子來臨的一切，但這個決定讓她十分後悔，坦言是她人生中最痛苦的經歷之一。

醫護人員使用窺陰器打開陰道，這對我來說非常痛苦，然後插入導管將精子放入子宮中以迎接卵子。過程很痛苦，我哭了，護士為我擦乾眼淚。他們後來告訴我，我的極端反應全因為我是處女，心理上和身體上都不習慣那位置的任何活動。

花1.6萬英鎊終靠試管受孕成功

可惜第一輪和第二輪IUI均不成功，因此，醫生建議Kimberley嘗試「試管嬰兒」（IVF），將卵子提取出來，再在體外受精，成功後把胚胎植入子宮。

Kimberley從同一捐贈者購買了另一個850英鎊（約8,300港元）的精子。幸運地兩個胚胎成長良好，不過孕育中心建議她，只使用一個胚胎來降低多胞胎懷孕的風險。為了孕育孩子，Kimberley一共花了1.6萬英鎊（約15.6萬港元），當中包括1.6萬港元購買的兩管精子。

Kimberley指IVF過程並不好受，她形容：「一個我幾乎不認識的男人，他的頭夾在我的兩腿之間，植入了一個胚胎，由陌生人的精子受精。」這次她如願懷孕，成功誕下一個女嬰。懷孕時，Kimberley第一次約見助產士，她問自己從未發生過性行為，這會否影響分娩？助產士果斷地說：「不會，反正到時很痛。」聽後令Kimberley有點放心。

成功誕下女兒並全職照顧

最終Kimberley在2019年2月當地一間醫院（Tunbridge Wells Hospital），在姐姐的陪同下經歷66個小時催生，成功誕下8磅8盎司的女兒Scarlett。當助產士把女兒遞給Kimberley時，她淚流滿面地說：

我可能沒有得到夢寐以求的男人或大型婚禮，但我很高興沒有錯過生孩子的機會。

她決定不會考慮養育多一名孩子，想把更多資源集中在女兒Scarlett上。單親家庭不容易，但她盡力給女兒Scarlett最好生活，她希望女兒學習芭蕾舞，並計劃設立一個基金來支持她讀完大學。等Scarlett長大了，會告訴她有關自己的身世，以及媽媽生產時仍是處女的事實。Kimberley說：

尋到Mr Right願望不再存在，因為我有了女兒。

人工受孕與試管嬰兒差異

香港中大醫學院婦產科學系副教授鍾佩樺醫生接受過TOPick訪問時稱，表示不育原因很多，女方或男方各佔四成機率，剩下的2成則可能是夫妻性行為不協調或成因不明而導致。至於影響生育能力因素，就女性而言，過了35歲後，卵子數量會減少、質量會較差，不育風險會較高。卵巢衰退、輸卵管塞、良性婦科病，例如纖維瘤，瘜肉，或子宮內膜異位等，亦是女性常見不育原因。至於男性方面，精子活躍度及數量、形態、輸精管情況，亦會影響生育能力。醫生會根據不育夫婦情況，安排合適的輔助生育治療。

宮腔內人工授精（簡稱IUI） 試管嬰兒（簡稱IVF） 比較 過程簡單，風險較低，較少侵入性 過程複雜，程序較多，入侵性亦較高 受精方式 體內受精 體外受精 適合族群 不明原因的生育問題、女士患有輕微子宮內膜異位症、男士精子數量、精子活躍度下降等情況 曾嘗試IUI後仍未能成孕、女士的子宮內膜異位症較嚴重、雙側輸卵管阻塞或已切除、男士精子質素欠佳等情況 療程流程 將已處理的精液樣本，直接放入子宮腔内，以增加精子濃度及縮短精子游到卵子的距離，希望增加懷孕的機會 卵巢取出卵子後，於實驗室內與精子進行受精，培養成胚胎後再放入子宮腔內 限制／風險 風險較低

一般配合女方自然性排卵時間，再將男方精液處理，然後直接注射入宮腔內。

而人工性的週期，透過超聲波得知卵泡成熟，便會安排女方打排卵針，於24至36小時內將已處理濃縮的精液通過喉管，注入宮腔內，整個過程需時約1個月便能完成。 女方需要打多枝排卵針，當中有副作用。

要配合卵子成熟度再做手術，將受刺激的卵子抽取出來，再於實驗室內與丈夫的精子結合，再將已結合的胚胎直接放置宮腔內，讓女方受孕。

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責任編輯：王明芳