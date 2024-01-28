網絡熱話｜小二生拒認親母稱為「阿姨」　揭全因同學說了這句話

▲ 台灣一名小二生稱呼媽媽為「阿姨」。

為人父母甚艱難。台灣一名母親上網哭訴傷透了心，原因是其孩子在同學面前拒認自己為母，原因與自己的外表有關，令她知悉後什為難過。有網友語重心長地勸道，「你應該為自己的人生活得漂亮一些。」

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該名母親以匿名在FACEBOOK的小一聯盟出帖，她透露小孩就讀小學二年級，一直以來也是自己親自接送上學，從沒有察覺對方有任何的異樣。

直到日前，她如常地帶孩子到學校上課，然後聽到孩子在同學的面前稱自己為「阿姨」，感到十分的震驚。經過細問之下，樓主終知原因，

有（孩子的）同學說我很醜，所以他不敢跟同學說我是他媽媽。

而且，這個假身份在很久以前便一直存在，到今天才被樓主發現。對於身份「被眨」，樓主直言

我很桑心（傷心），很難過。

網友們知悉樓主的遭遇後，都紛紛留言安慰，更認為要立即改正孩子的觀念，「如果是我，我會和他說，我不會因為你不聰明或犯下什麼蠢事就來否定你是我兒子。」、「媽媽也不會因為你今天表現得怎樣或衣服穿得邋遢而否定你是我孩子。你永遠都是我的孩子、我也永遠都是你的媽媽。」

此外，也有網友指出樓主是時候要好好愛惜自己，「教育他什麼面子不面子，禮教不禮教那都是後話。治本就是把自己活得漂亮啊！有什麼不可以。」、「請開始把自己活成自己喜歡的模樣。別忘了，你也曾經是個愛美的女孩。」

也有網友提出一些「以其人之道，還治其人之身」的方法應對，「對不起我接錯人了，把他送回學校」、「跟他說：好吧，既然如此，從現在的日子你得拖地洗衣煮飯，因為我只是你阿姨！沒必要什麼都幫你做。」

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責任編輯︰王明芳