兒童健康丨兒科病房日均200人入院　數據揭示：病人感染多過一種病毒

▲ 兒科病房日均200人入院，數據揭示病人感染多過一種病毒。

【肺炎支原體/支原體病毒/高燒/傳染病/流感/白肺/新冠病毒】病毒來襲，家長應做好防疫衛生措施。醫管局總行政經理李立業昨日（12日）在電台節目稱，留意到近期兒科入院病童人數有所增加，平均每日逾200人入院，而病人涉及的病毒種類繁多，包括肺炎支原體、流感等，更多是有多於一種病毒。

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李立業提到，目前流感與新冠肺炎個案保持穩定水平，但就有留意到，自9、10月流感高峰期後，兒科病房的入住壓力相較成人病房高，每日平均有超過200人入院。而從數據分析上反映，與過去情形不同，病人現時更多是感染多過一種病毒。

他又指出，過去每隔數年，肺炎支原體都會在本港出現一次高峰期，主要集中在兒童病人身上感染，目前約有2%病人因此入院。而隨著聖誕假將至，私家醫療服務較少，李立業也擔心醫院將會受壓，為此局方已進行應對計劃，將在病床、人手、物流等多方面調配支援，預算加開1,000至1,200張臨時病床；將成人及兒科病人調至較少病人的病房；或轉送往私家醫院低收費病房。

根據衞生署截至11月25日以來的4周監測數據顯示，本港的呼吸道病原體以「鼻病毒」或「腸病毒」最為活躍；其次為「副流感病毒」和「腺病毒」；而本地流感及新冠的整體活躍程度持續維持低水平，惟香港大學兒童及青少年科學系臨床教授葉柏強本月初曾接受電台訪問，表示本港冬季流感高峰期今年來得較遲，相信在明年1月至2月，個案會有所上升。

7大病毒與症狀流行趨勢

台灣急診科醫生翁梓華曾於Facebook專頁「急診柯南．翁梓華醫師」，分享小朋友感冒全攻略，家長可根據症狀快速去辨別病毒。

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責任編輯：王明芳