倫常血案｜男子疑不堪照顧壓力　亂刀殺中風母後自殘　行兇後向家人留5字短訊

▲ 台灣一名男子疑因不堪照顧壓力，亂刀殺死中風母親後自殘。

照顧者壓力不容忽視。台灣昨日（13日）發生一宗倫常慘劇，事發於台南市歸仁區，一名臥病在床的8旬老婦被今日清晨被女兒發現在房內哀號，胸口上有多處刀傷。事發後與老婦同住的56歲兒子失蹤，警方循線報於一個墳場發現該名男子，對方身上有傷痕，疑殺母後自殘或尋短。男子已被帶返警署問話。

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綜合當地傳媒報道，該名老婦育有1子3女，並與其中1子1女同住，因中風臥病在床超過10年，主要姓許的三子照顧。據報許男無業多時又肩負照顧病母責任，至近期母親疑有失智跡象令照顧難度倍增。

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昨晨約6時，許男疑向病母胸口連刺多刀，隨後踩單車離開寓所。據指許男行兇後向已搬出自住的細妹發短訊，表示「媽媽不痛了」。細妹見情況有異而聯絡與母親同住的家姐，家姐落樓查看發現母親傷重，立刻報警將其送院，惜母親在到達醫院前已無生命跡象，其後證實不治。

疑兇逃逸後自殘 頸上手腕有刀傷

警方透過閉路電視尋找疑凶行蹤，追查近5小時後於當地一個墳場發現許男。許男被發現時蹲在一個墳墓後方，神情呆滯意志消沉，同時頸上及手腕都有傷口，血流如注，身旁有一包香煙及一把刀，懷疑是行兇後自殘，隨後被送院，警方正調查事件成因。

街坊指一家人向來和睦

報道指，多名子女有為年邁母親聘用家傭，每日朝8晚5提供照顧。有街坊指涉事許男平日會趁空檔與鄰居閒話家常，曾提及母親近來患上失智症而需要餵食，照顧工作頗為繁重。有街坊指老婦患病後幾乎沒看過她出門，而許家子女都相當孝順，會帶母親就醫，一家人相處和睦，與鄰居關係亦不俗，對發生慘劇感意外。

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