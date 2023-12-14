  • 23°C
香港時間 : 20231214日 (週四) 11:13
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 周海媚 中一面試 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

倫常血案｜男子疑不堪照顧壓力　亂刀殺中風母後自殘　行兇後向家人留5字短訊

都市病 10:20 2023/12/14

分享：

分享：

熱門 周海媚 中一面試 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

台灣一名男子疑因不堪照顧壓力，亂刀殺死中風母親後自殘。

照顧者壓力不容忽視。台灣昨日（13日）發生一宗倫常慘劇，事發於台南市歸仁區，一名臥病在床的8旬老婦被今日清晨被女兒發現在房內哀號，胸口上有多處刀傷。事發後與老婦同住的56歲兒子失蹤，警方循線報於一個墳場發現該名男子，對方身上有傷痕，疑殺母後自殘或尋短。男子已被帶返警署問話。

最新影片：

TOPick診症室
TOPick診症室丨港男飽受牛皮癬之苦　醫生解構難醫原因及新式療法

綜合當地傳媒報道，該名老婦育有1子3女，並與其中1子1女同住，因中風臥病在床超過10年，主要姓許的三子照顧。據報許男無業多時又肩負照顧病母責任，至近期母親疑有失智跡象令照顧難度倍增。

點擊圖片放大
+6
+5

昨晨約6時，許男疑向病母胸口連刺多刀，隨後踩單車離開寓所。據指許男行兇後向已搬出自住的細妹發短訊，表示「媽媽不痛了」。細妹見情況有異而聯絡與母親同住的家姐，家姐落樓查看發現母親傷重，立刻報警將其送院，惜母親在到達醫院前已無生命跡象，其後證實不治。

疑兇逃逸後自殘 頸上手腕有刀傷

警方透過閉路電視尋找疑凶行蹤，追查近5小時後於當地一個墳場發現許男。許男被發現時蹲在一個墳墓後方，神情呆滯意志消沉，同時頸上及手腕都有傷口，血流如注，身旁有一包香煙及一把刀，懷疑是行兇後自殘，隨後被送院，警方正調查事件成因。

街坊指一家人向來和睦

報道指，多名子女有為年邁母親聘用家傭，每日朝8晚5提供照顧。有街坊指涉事許男平日會趁空檔與鄰居閒話家常，曾提及母親近來患上失智症而需要餵食，照顧工作頗為繁重。有街坊指老婦患病後幾乎沒看過她出門，而許家子女都相當孝順，會帶母親就醫，一家人相處和睦，與鄰居關係亦不俗，對發生慘劇感意外。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

壓力 罪案 台灣 中風

最高瀏覽

周海媚離世丨周海媚22歲秘婚1年後閃離　前夫呂良偉曾批夜瞓不懂服侍老爺
周海媚離世丨周海媚22歲秘婚1年後閃離　前夫呂良偉曾批夜瞓不懂服侍老爺
周海媚離世丨網上流傳疑似周海媚病歷　母親痛失愛女白頭人送黑頭人
周海媚離世丨網上流傳疑似周海媚病歷　母親痛失愛女白頭人送黑頭人
校園欺凌︱校內目擊同學遭惡霸男生箍頸一度昏迷　Band1中學生驚慌：差啲搞出人命
校園欺凌︱校內目擊同學遭惡霸男生箍頸一度昏迷　Band1中學生驚慌：差啲搞出人命