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藝術展覽｜林海峰《由三字頭到五字頭》展覽　1:1冼樸人偶成熱門打卡位

休閒消費 17:45 2023/12/13

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熱門 周海媚 中一面試 萬千星輝頒獎典禮2023 區區有好校 新聞女王 名校專區 佘詩曼 新手爸媽 李施嬅

展覽中的Spock造型以1：1人偶姿態出現，人偶和林海峰相映成趣，亦是展覽中眾人的打卡位。（圖片由展覽提供）

林海峰（Jan）的《Uncle Auntie Farewell Party》 演唱會於明天舉行，與此同時，他兵分兩路，名為《 From 30METHING to 50METHING》的個人畫展同時進行，身為林海峰「粉絲」的你肯定在今個星期滿載而歸。

對於創作人林海峰來說，大家得悉他舉行個人畫展絕對不會感到意外，畢竟多年下來，他除了是電台節目主持人和歌手的身份外，亦曾經為不少歌手造像和設計唱片封面和海報等，對於是次《From 30METHING to 50METHING》展覽，展出他多幅手繪作品，他以一貫幽默的語氣來解說緣何畫畫起來。

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「我鍾意畫畫的原因，是在我繪畫時不會講任何說話。」這一句說話相當吻合他平日給與我們沉默寡言的形象﹗

而是次展覽最叫人注意的當然是聳立於場內兩個1：1林海峰的人偶，人偶像真度非常高，分別來自他日常的造型和他於1997年推出首張個人唱片《的士夠格》封面的冼樸（Spock）造型，雙雙成為展覽內眾人的打卡位。

另一個1：1林海峰人偶，幾可亂真。（圖片由展覽提供）

此外，展覽重點展出多幅名為Millie小狗畫作，原來這一頭拉布拉多貴婦狗是Jan的太太為家中帶來的成員，天性好動活潑的它無論是睛天或是陰天，只要當家人踏進家裏總是非常熱情的迎上，既為家中帶來不少歡樂，同時亦將他和家人的關係拉得更是緊密。

整個《From 30METHING to 50METHING》畫展沒有故作高深的作品，展覽內容以簡單明快的作品為主，加上大量的精品如衞衣、tee、水杯和figure發售，既對準了跟隨「林狗」多年的忠心「粉絲」，同時又吸納新一代年青人的注意。

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《From 30METHING to 50METHING》展覽info
日期：即日起至12月17
時間：11am - 5pm
地點：Quiet Gallery HK/置地廣場BELOWGROUND地庫1號舖

記者：何偉雄

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