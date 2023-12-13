【縱火判囚】涉警察體育遊樂會外投擲9枚汽油彈　兩男囚4年1人判教導所

▲ 涉警察體育遊樂會外投擲汽油彈，兩男判囚1人判教導所。資料圖片

3男涉於2020年12月，在警察體育遊樂會外投擲9枚汽油彈，以致1輛警方貨車中彈燃燒，閉路電視拍下他們乘的士逃走。3人經審訊後被裁定1項縱火罪，2人今（13日）被判囚4年，1人被判入教導所。法官判刑時指，案發時社會氣氛緊張，案件或影響警民關係，又指即使縱火行為只針對財物，但案發地方或當值警員或其他人出現，當中的潛在風險不容忽視。

3名被告徐君浩（25歲，售貨員）、馬富善（24歲，無業）及羅康淳(19歲，學生)，早前否認1項縱火罪。

法官判刑時指，各被告有共同計劃行事，預先準備汽油彈，而且在事發前蒙面，離開時亦有更換衣服。法官續指，案發時社會氣氛緊張，案件或影響警民關係，各被告選擇在人流較少的清晨時分行事，他們的縱火行為亦嚴重財物損毀，涉款40多萬元。

法官續指，即使縱火行為只針對財物，但案發地方或當值警員或其他人出現，當中的潛在風險不容忽視。法官考慮各被告承認大量案情等因素，將徐及馬判監4年，羅則判教導所。

控方早前開案陳詞指，3名被告於2020年12月1日離開旺角一唐樓後，到達警察體育遊樂會停車場外的行人路，當時徐及馬拿下背囊，馬及羅另穿上黑色上衣，徐投擲4枚燃著的汽油彈，馬則投擲5枚燃著的汽油彈，當中分別擊中圍欄及警方貨車，貨車中彈燃燒。

控罪指，3人於2020年12月1日，在香港九龍深水埗西洋菜北街警察體育遊樂會停車場，無合理辯解而用火損壞香港警務處的警察貨車，意圖損壞該財產或罔顧該財產是否會被損壞。

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記者：梁錦麟