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公務員能否在社交媒體批評政府政策？　局方咁回應

政治 16:55 2023/12/13

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公務員事務局局長楊何蓓茵（右）。（林宇翔攝）

公務員事務局公布更新《公務員守則》諮詢稿，當中提到，公務員若以公職人員身分，完全不應參與批評或反對政府的活動。公務員能否用社交媒體，發表批評政府措施的意見？

公務員事務局局長楊何蓓茵今日表示，公務員在互聯網行為和現實世界，沒有分別，根據《守則》，若以公職人員身分，完全不應參與批評或反對政府的活動；如果以個人身分，則要避免令人誤會是官方意見，不可令人將他跟公職身分扯上關係，令人質疑公務員在執行職務時未能不偏不倚。

楊何蓓茵：公務員不是完全無空間用私人身份表達意見  只是要遵從《守則》

楊何蓓茵指，不會主動要求公務員交私人生活的通訊作核實或檢查，但若發現或接到投訴，公務員在個人空間有表達，有違守則，會採取行動。她強調，公務員不是完全無空間，用私人身份，去表達對政策意見，只是在私人空間表達也要遵從《守則》。

公務員能否參與工會行動？楊何蓓茵稱，工會成立目的是為薪酬、福利、職業安全爭取利益，爭取有關方面的行動沒有問題。她指，其他政治或民生議題表達，則要跟從《守則》。

倘違反守則，如何懲處？楊何蓓茵解釋，有信念和行為操守有關，不會在抽空的情況下，違反守則，肯定做了不當行為，會就着不當行為採取紀律處分行動。考慮懲處的時候，特別考慮到一點，《守則》寫得很清楚，仍然違反。

她又提到，有些基本信念，例如團隊精神、專業精神，和工作態度有關，若違反的話，必然會表現在工作上面，會影響到工作評核，升遷甚至嚴重會被勒令退休。

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撰文 : 傅流螢

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