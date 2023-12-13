【爆竊索償】艷霞花園單位兩度被爆竊失929萬財物　租客入稟向業主及物管公司索償

▲ 高等法院。資料圖片

母子租住火炭艷霞花園一單位，單位於1個多月內兩度遭爆竊，被偷去62隻手錶等財物，損失逾929萬元。租客日前入稟高等法院，指租住單位前業主稱門鎖已修好屬誤導，物管公司則未有確保屋苑內有足夠保安員，屋苑範圍亦沒有安裝足夠閉路電視及未有確保正常運作。租客指基於業主和物管公司疏忽，以及違反照顧責任，最終導致租客損失，遂要求作出賠償。

原告朱建及朱達維；答辯人為業主利達山有限公司及衛民物業管理有限公司。

入稟狀指，原告兩母子於2021年10月簽訂兩年租約，租住火炭艷霞花園一單位，簽訂租約前原告與丈夫視察單位，發現單位内部份設施須維修，包括門鎖。原告朱建與業主代表透過電話聯絡，對方表示「門鎖已修好」，原告基於此而簽訂租賃協議。

入稟狀指，單位於2023年3月18日晚上7時許被爆竊，2條頸鏈及49隻手錶被盜去，兩名原告分別損失逾175.6萬及419.6元萬元。及至4月21日晚上約7時，單位再次遭爆竊，賊人經露台門進入主人房後，偷去存放大批手錶的夾萬，兩名原告被盜共13隻手錶，分別損失逾247萬及86.7萬元。

原告指業主就安裝及保養門鎖負有照顧責任，基於2020年爆竊案件增加，屋苑鄰近沒有警署或警崗，圍牆沒有安裝有刺鐵絲網，而屋苑亦曾發生數宗爆竊事件。原告指基於業主表示門鎖已修好，於其誤導下才簽訂租約，並存放財物於單位內，導致原告分別損失逾422.7萬元及逾506.4萬元。

入稟狀續指，物管公司於兩次爆竊案發生時，未有確保屋苑內有足夠保安員當值，以及未有確保閉路電視系統正常運作，亦未有於屋苑圍牆安裝有刺鐵絲網等，亦沒有安排足夠保安員當值，以致兩次爆竊事件未被發現。

原告指於兩次爆竊事件中，若非兩名答辯人疏忽及違反照顧責任，事件可避免發生，或若能及時逮捕竊匪，被盜財物或能被起回，原告遂要求答辯人就損失作出賠償。

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記者：林育慧