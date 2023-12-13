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【有人失蹤】紅磡疑男子墮海失蹤　一座駕遺贈妻女禮物疑有關

社會 16:56 2023/12/13

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熱門 周海媚 中一面試 萬千星輝頒獎典禮2023 區區有好校 新聞女王 名校專區 佘詩曼 新手爸媽 李施嬅

消防到場候命。（曾秋文攝）

紅磡懷疑有人墮海，一名男子失蹤。

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事發於今午（13日）1時許，紅磡戴亞街一個警方行動基地內，警員翻看閉路電視時，發現昨晚深夜一名男子在基地外近海濱長廊位置跨越欄杆跳下海中，未幾失去蹤影。

消防接報到場派出蛙人到場搜索，惜暫時未有發現。搜索期間，有人發現墮海失蹤男子附近的戴亞街泊有一部私家車，車內留低一個包裹並寫上一些懷疑遺書字句，聲稱給家人最後的聖誕禮物，未知是否與墮海男子有關。

防止自殺求助熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線（多種語言）： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

利民會： 3512 2626

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記者：曾秋文

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