【有人失蹤】紅磡疑男子墮海失蹤 一座駕遺贈妻女禮物疑有關
社會 16:56 2023/12/13
紅磡懷疑有人墮海，一名男子失蹤。
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事發於今午（13日）1時許，紅磡戴亞街一個警方行動基地內，警員翻看閉路電視時，發現昨晚深夜一名男子在基地外近海濱長廊位置跨越欄杆跳下海中，未幾失去蹤影。
消防接報到場派出蛙人到場搜索，惜暫時未有發現。搜索期間，有人發現墮海失蹤男子附近的戴亞街泊有一部私家車，車內留低一個包裹並寫上一些懷疑遺書字句，聲稱給家人最後的聖誕禮物，未知是否與墮海男子有關。
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記者：曾秋文