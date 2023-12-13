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【三隧分流】三隧分時段收費周日起實施　運輸署料分流效果明顯

社會 17:02 2023/12/13

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熱門 周海媚 中一面試 萬千星輝頒獎典禮2023 區區有好校 新聞女王 名校專區 佘詩曼 新手爸媽 李施嬅

三隧分時段收費周日起實施。（馮漢柱攝）

政府將於周日上午5時起（17日）在三條過海隧道，向過海私家車及電單車實施「分時段收費」方案，西隧非公眾假期的私家車及電單車收費介乎20至60元和8至24元，紅隧及東隧則介乎20至49元，公眾假期三隧私家車就劃一20至15元，電單車8至10元。

駕駛者可透過「香港出行易」流動應用程式或網站，查詢實時及預計的過海隧道費。而三隧來回方向的收費點附近也會增設的隧道費顯示屏，駕駛者可以得悉當時正收取的隧道費以作參考。而在使用過海隧道後，亦可透過「易通行」流動應用程式及網站，查閱使用隧道的時間及應付 或巳付的隧道費。

過去有議員建議應在顯示屏加設時間，運輸署署長李頌恩表示，交通安全是署方首要考量，擔心顯示時間可能有倒數效應，司機或者會考慮開快點或慢點，以付少兩元，故未有採納，但強調駕駛者之後可以再查詢使用隧道時間。她又表示，分時段收費能夠實施是因為易通行5月起陸續實施，系統運作近半年，是次只需更換收費表，而有關工作在早前紅隧轉「633」時已順利實施，形容已有經驗，且署方也已測試有關準確度，有信心順利舉行。

李頌恩又指，期望分時段收費實施後可以抑壓隧道在繁忙時段什麼的使用，一句調校使用時間，初步估計繁忙時段紅隧車龍可以減1公里，東隧則可減0.5公里。

助理署長梁世豪補充，預計繁忙時段私家車及電單車車流可減少10%，佔整體車流5%，提到在現行的「633」下，的士收費統一，已多13%的士使用西隧，相信落實是分流效果會明顯，但預期方案實施初期，過海交通情況每日變化大，預計要至少數月甚至半年車流才會漸趨穩定。

運輸署又提醒，電單車過海隧道費或包含毫子，但7-11 便利店暫時未能處理包含毫子的隧道費現金交易，便利店會提升交易系統，但預計明年首季才落成，建議市民可以使用其他繳費方式，如信用卡、銀行轉帳或儲值戶口自動繳費；透過八達通應用程式、信用卡或轉數快電子支付或者到「易通行」客戶服務中心及服務點以現金繳交。

另外，香港街馬2023將在17入上午舉行，並途徑東隧的北行管道，活動期間東隧及其連結路會實施臨時交通安排，活動的臨時交通安排，詳情將另行公布。

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記者：黃小冰

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