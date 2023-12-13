【榮光禁令】鄒幸彤申參與禁制令案被拒後申上訴　法官拒批上訴許可

▲ 鄒幸彤就榮光禁令申介入上訴被拒，向高院提出上訴許可亦被拒。資料圖片

律政司本年中就《願榮光歸香港》申請禁制令，被高等法院拒批臨時禁制令，律政司提出上訴，聆訊將於下周二（19日）進行。前支聯會副主席鄒幸彤其後申請介入上訴聆訊失敗，鄒不服決定再提上訴。高院今（13日）頒下判詞，拒絕向鄒批出上訴許可。

申請人鄒幸彤；答辯人律政司司長。

高等法院法官陳健強頒下書面判決指，鄒的上訴理據屬舊調重彈，早前法庭已指出鄒可申請加入訴訟，但鄒沒有申請。法官指，鄒的上訴理據沒有指出法庭的分析有錯，並無合理勝算或可爭辯之處。

法官又認為，鄒一方誇大了「與訟方」的法定定義，鄒爭議即使她不是被告，她仍是聆訊與訟方，情況特殊。但法官強調，鄒沒有被剝奪表達意見的權利，因為鄒有權申請加入訴訟，但事實上是鄒拒絕申請。

法官續指，雖同意辯方稱禁制令的條文難理解，既複雜又廣闊，但鄒一直有法律代表，清楚地表達了她不是被告之一，故不認為此理據有助鄒申請介入聆訊。

法官提到，今年有英國案例重申，如某人不是違反了禁制令的被告，便須申請加入訴訟才能介入聆訊，另確立了市民有權要求修改或解除禁制令，以及可以提出理據反對任何已批出的禁制令。法官因而拒批上訴許可，並下令鄒一方支付訟費。

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記者：陳曉欣