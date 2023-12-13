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小一派位︱小一統一派位選校　港島及離島83間官津小學全年測考次數大公開

中小學 17:48 2023/12/13

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熱門 周海媚 中一面試 萬千星輝頒獎典禮2023 區區有好校 新聞女王 名校專區 佘詩曼 新手爸媽 李施嬅

港島及離島區83間官津小學，全年測考次數大公開。

【小一派位/統一派位/測考次數/官津小學】小一統一派位將於2024年1月27及28日交表，家長選校時須考慮多方面因素，其中測考次數是評估學校會否給予學童過大壓力的參考數據之一。教育局近日亦促請全港學校審視測考安排，為學生減壓。TOPick根據《小學概覽2023》整理了港島及離島區83間官立及資助小學全年測考次數，助家長作出適合孩子的選擇。

有小學只測驗不考試

在港島及離島區83間官立及資助小學中，有36間學校設3次考試、不設測驗；少數學校設1測3考，另28間設2測2考。位於12校網的聖公會聖雅各小學及14校網的滬江小學不設測驗，但設4次考試；12校網的李陞大坑學校不設考試，但設4次測驗。

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有小學小一二無測考

從幼稚園升讀小學，對學生來說是重大轉變，為了讓小一生適應校園生活，有學校在測考方面作出調節，其中14校網的番禺會所華仁小學小一全年及小二上學期均沒有測驗和考試，小一新生按表現指標進行評估及跟進支援，小一至小三學生按多元智能的概念，進行進展性和總結性評估。

而12校網的軒尼詩道官立小學（銅鑼灣）小一上學期亦以進展性評估代替測驗，教師根據結果，編製增潤課業，解決學生學習難點。

以下港島區及離島區小學名單按考試次數從多至少排序：

中西區

校網學校全年測考次數
11李陞小學0測3考
11中西區聖安多尼學校0測3考
11嘉諾撒聖心學校0測3考
11新會商會學校0測3考
11聖公會呂明才紀念小學0測3考
11聖安多尼學校0測3考
11聖嘉祿學校0測3考
11般咸道官立小學2測2考
11天主教總堂區學校2測2考
11英皇書院同學會小學第二校2測2考
11聖公會基恩小學2測2考
11聖公會聖馬太小學2測2考
11聖公會聖彼得小學2測2考
11聖士提反女子中學附屬小學2測2考
11英皇書院同學會小學1測2考
11香港潮商學校0測2考

東區

校網學校全年測考次數
14滬江小學0測4考
16中華基督教會基灣小學1測3考
16中華基督教會基灣小學（愛蝶灣）1測3考
14北角官立小學0測3考
14香港嘉諾撒學校0測3考
14丹拿山循道學校0測3考
14聖公會聖米迦勒小學0測3考
14太古小學0測3考
16愛秩序灣官立小學0測3考
16聖公會柴灣聖米迦勒小學0測3考
16基督教香港信義會信愛學校0測3考
16香港中國婦女會丘佐榮學校0測3考
16救世軍韋理夫人紀念學校0測3考
16救世軍中原慈善基金學校0測3考
14啟基學校（港島）2測2考
14北角循道學校2測2考
14北角衞理小學2測2考
16筲箕灣官立小學2測2考
16天主教明德學校2測2考
16筲箕灣崇真學校2測2考
16勵志會梁李秀娛紀念小學2測2考
14佛教中華康山學校1測2考
14番禺會所華仁小學1測2考
*小一全年及小二上學期沒有測驗和考試
16培僑小學0測2考
16慈幼學校0測2考

南區

校網學校全年測考次數
18香港仔聖伯多祿天主教小學0測3考
18嘉諾撒培德學校0測3考
18聖公會置富始南小學0測3考
18聖公會田灣始南小學0測3考
18聖伯多祿天主教小學0測3考
18東華三院鶴山學校0測3考
18香港南區官立小學2測2考
--香島道官立小學2測2考
18鴨脷洲街坊學校2測2考
18海怡寶血小學2測2考
18華富邨寶血小學2測2考

灣仔區

校網學校全年測考次數
12聖公會聖雅各小學0測4考
12佛教黃焯菴小學0測3考
12瑪利曼小學0測3考
12寶血小學0測3考
12嘉諾撒聖方濟各學校0測3考
12聖保祿天主教小學0測3考
12東華三院李賜豪小學0測3考
12軒尼詩道官立小學2測2考
12軒尼詩道官立小學（銅鑼灣）2測2考
*小一上學期以進展性評估取代測驗
12北角官立小學（雲景道）2測2考
12寶覺小學2測2考
12官立嘉道理爵士小學0測2考
12保良局金銀業貿易場張凝文學校0測2考
12聖若瑟小學2測1考
12李陞大坑學校4測0考

離島區

校網學校全年測考次數
98青松侯寶垣小學1測3考
97長洲聖心學校0測3考
97國民學校0測3考
98杯澳公立學校0測3考
98中華基督教會大澳小學0測3考
98香港教育工作者聯會黃楚標學校0測3考
98救世軍林拔中紀念學校0測3考
99聖家學校0測3考
96南丫北段公立小學2測2考
97中華基督教會長洲堂錦江小學2測2考
98嗇色園主辦可譽中學暨可譽小學2測2考
98梅窩學校2測2考
98東涌天主教學校2測2考
99聖公會偉倫小學2測2考
98寶安商會温浩根小學1測2考
98靈糧堂秀德小學0測2考

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責任編輯：林愛娜

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