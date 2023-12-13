小一派位︱小一統一派位選校　港島及離島83間官津小學全年測考次數大公開

▲ 港島及離島區83間官津小學，全年測考次數大公開。

【小一派位/統一派位/測考次數/官津小學】小一統一派位將於2024年1月27及28日交表，家長選校時須考慮多方面因素，其中測考次數是評估學校會否給予學童過大壓力的參考數據之一。教育局近日亦促請全港學校審視測考安排，為學生減壓。TOPick根據《小學概覽2023》整理了港島及離島區83間官立及資助小學全年測考次數，助家長作出適合孩子的選擇。

有小學只測驗不考試

在港島及離島區83間官立及資助小學中，有36間學校設3次考試、不設測驗；少數學校設1測3考，另28間設2測2考。位於12校網的聖公會聖雅各小學及14校網的滬江小學不設測驗，但設4次考試；12校網的李陞大坑學校不設考試，但設4次測驗。

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有小學小一二無測考

從幼稚園升讀小學，對學生來說是重大轉變，為了讓小一生適應校園生活，有學校在測考方面作出調節，其中14校網的番禺會所華仁小學小一全年及小二上學期均沒有測驗和考試，小一新生按表現指標進行評估及跟進支援，小一至小三學生按多元智能的概念，進行進展性和總結性評估。

而12校網的軒尼詩道官立小學（銅鑼灣）小一上學期亦以進展性評估代替測驗，教師根據結果，編製增潤課業，解決學生學習難點。

以下港島區及離島區小學名單按考試次數從多至少排序：

中西區

校網 學校 全年測考次數 11 李陞小學 0測3考 11 中西區聖安多尼學校 0測3考 11 嘉諾撒聖心學校 0測3考 11 新會商會學校 0測3考 11 聖公會呂明才紀念小學 0測3考 11 聖安多尼學校 0測3考 11 聖嘉祿學校 0測3考 11 般咸道官立小學 2測2考 11 天主教總堂區學校 2測2考 11 英皇書院同學會小學第二校 2測2考 11 聖公會基恩小學 2測2考 11 聖公會聖馬太小學 2測2考 11 聖公會聖彼得小學 2測2考 11 聖士提反女子中學附屬小學 2測2考 11 英皇書院同學會小學 1測2考 11 香港潮商學校 0測2考

東區

校網 學校 全年測考次數 14 滬江小學 0測4考 16 中華基督教會基灣小學 1測3考 16 中華基督教會基灣小學（愛蝶灣） 1測3考 14 北角官立小學 0測3考 14 香港嘉諾撒學校 0測3考 14 丹拿山循道學校 0測3考 14 聖公會聖米迦勒小學 0測3考 14 太古小學 0測3考 16 愛秩序灣官立小學 0測3考 16 聖公會柴灣聖米迦勒小學 0測3考 16 基督教香港信義會信愛學校 0測3考 16 香港中國婦女會丘佐榮學校 0測3考 16 救世軍韋理夫人紀念學校 0測3考 16 救世軍中原慈善基金學校 0測3考 14 啟基學校（港島） 2測2考 14 北角循道學校 2測2考 14 北角衞理小學 2測2考 16 筲箕灣官立小學 2測2考 16 天主教明德學校 2測2考 16 筲箕灣崇真學校 2測2考 16 勵志會梁李秀娛紀念小學 2測2考 14 佛教中華康山學校 1測2考 14 番禺會所華仁小學 1測2考

*小一全年及小二上學期沒有測驗和考試 16 培僑小學 0測2考 16 慈幼學校 0測2考

南區

校網 學校 全年測考次數 18 香港仔聖伯多祿天主教小學 0測3考 18 嘉諾撒培德學校 0測3考 18 聖公會置富始南小學 0測3考 18 聖公會田灣始南小學 0測3考 18 聖伯多祿天主教小學 0測3考 18 東華三院鶴山學校 0測3考 18 香港南區官立小學 2測2考 -- 香島道官立小學 2測2考 18 鴨脷洲街坊學校 2測2考 18 海怡寶血小學 2測2考 18 華富邨寶血小學 2測2考

灣仔區

校網 學校 全年測考次數 12 聖公會聖雅各小學 0測4考 12 佛教黃焯菴小學 0測3考 12 瑪利曼小學 0測3考 12 寶血小學 0測3考 12 嘉諾撒聖方濟各學校 0測3考 12 聖保祿天主教小學 0測3考 12 東華三院李賜豪小學 0測3考 12 軒尼詩道官立小學 2測2考 12 軒尼詩道官立小學（銅鑼灣） 2測2考

*小一上學期以進展性評估取代測驗 12 北角官立小學（雲景道） 2測2考 12 寶覺小學 2測2考 12 官立嘉道理爵士小學 0測2考 12 保良局金銀業貿易場張凝文學校 0測2考 12 聖若瑟小學 2測1考 12 李陞大坑學校 4測0考

離島區

校網 學校 全年測考次數 98 青松侯寶垣小學 1測3考 97 長洲聖心學校 0測3考 97 國民學校 0測3考 98 杯澳公立學校 0測3考 98 中華基督教會大澳小學 0測3考 98 香港教育工作者聯會黃楚標學校 0測3考 98 救世軍林拔中紀念學校 0測3考 99 聖家學校 0測3考 96 南丫北段公立小學 2測2考 97 中華基督教會長洲堂錦江小學 2測2考 98 嗇色園主辦可譽中學暨可譽小學 2測2考 98 梅窩學校 2測2考 98 東涌天主教學校 2測2考 99 聖公會偉倫小學 2測2考 98 寶安商會温浩根小學 1測2考 98 靈糧堂秀德小學 0測2考

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責任編輯：林愛娜