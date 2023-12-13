小一派位︱小一統一派位選校 港島及離島83間官津小學全年測考次數大公開
【小一派位/統一派位/測考次數/官津小學】小一統一派位將於2024年1月27及28日交表，家長選校時須考慮多方面因素，其中測考次數是評估學校會否給予學童過大壓力的參考數據之一。教育局近日亦促請全港學校審視測考安排，為學生減壓。TOPick根據《小學概覽2023》整理了港島及離島區83間官立及資助小學全年測考次數，助家長作出適合孩子的選擇。
有小學只測驗不考試
在港島及離島區83間官立及資助小學中，有36間學校設3次考試、不設測驗；少數學校設1測3考，另28間設2測2考。位於12校網的聖公會聖雅各小學及14校網的滬江小學不設測驗，但設4次考試；12校網的李陞大坑學校不設考試，但設4次測驗。
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有小學小一二無測考
從幼稚園升讀小學，對學生來說是重大轉變，為了讓小一生適應校園生活，有學校在測考方面作出調節，其中14校網的番禺會所華仁小學小一全年及小二上學期均沒有測驗和考試，小一新生按表現指標進行評估及跟進支援，小一至小三學生按多元智能的概念，進行進展性和總結性評估。
而12校網的軒尼詩道官立小學（銅鑼灣）小一上學期亦以進展性評估代替測驗，教師根據結果，編製增潤課業，解決學生學習難點。
以下港島區及離島區小學名單按考試次數從多至少排序：
中西區
|校網
|學校
|全年測考次數
|11
|李陞小學
|0測3考
|11
|中西區聖安多尼學校
|0測3考
|11
|嘉諾撒聖心學校
|0測3考
|11
|新會商會學校
|0測3考
|11
|聖公會呂明才紀念小學
|0測3考
|11
|聖安多尼學校
|0測3考
|11
|聖嘉祿學校
|0測3考
|11
|般咸道官立小學
|2測2考
|11
|天主教總堂區學校
|2測2考
|11
|英皇書院同學會小學第二校
|2測2考
|11
|聖公會基恩小學
|2測2考
|11
|聖公會聖馬太小學
|2測2考
|11
|聖公會聖彼得小學
|2測2考
|11
|聖士提反女子中學附屬小學
|2測2考
|11
|英皇書院同學會小學
|1測2考
|11
|香港潮商學校
|0測2考
東區
|校網
|學校
|全年測考次數
|14
|滬江小學
|0測4考
|16
|中華基督教會基灣小學
|1測3考
|16
|中華基督教會基灣小學（愛蝶灣）
|1測3考
|14
|北角官立小學
|0測3考
|14
|香港嘉諾撒學校
|0測3考
|14
|丹拿山循道學校
|0測3考
|14
|聖公會聖米迦勒小學
|0測3考
|14
|太古小學
|0測3考
|16
|愛秩序灣官立小學
|0測3考
|16
|聖公會柴灣聖米迦勒小學
|0測3考
|16
|基督教香港信義會信愛學校
|0測3考
|16
|香港中國婦女會丘佐榮學校
|0測3考
|16
|救世軍韋理夫人紀念學校
|0測3考
|16
|救世軍中原慈善基金學校
|0測3考
|14
|啟基學校（港島）
|2測2考
|14
|北角循道學校
|2測2考
|14
|北角衞理小學
|2測2考
|16
|筲箕灣官立小學
|2測2考
|16
|天主教明德學校
|2測2考
|16
|筲箕灣崇真學校
|2測2考
|16
|勵志會梁李秀娛紀念小學
|2測2考
|14
|佛教中華康山學校
|1測2考
|14
|番禺會所華仁小學
|1測2考
*小一全年及小二上學期沒有測驗和考試
|16
|培僑小學
|0測2考
|16
|慈幼學校
|0測2考
南區
|校網
|學校
|全年測考次數
|18
|香港仔聖伯多祿天主教小學
|0測3考
|18
|嘉諾撒培德學校
|0測3考
|18
|聖公會置富始南小學
|0測3考
|18
|聖公會田灣始南小學
|0測3考
|18
|聖伯多祿天主教小學
|0測3考
|18
|東華三院鶴山學校
|0測3考
|18
|香港南區官立小學
|2測2考
|--
|香島道官立小學
|2測2考
|18
|鴨脷洲街坊學校
|2測2考
|18
|海怡寶血小學
|2測2考
|18
|華富邨寶血小學
|2測2考
灣仔區
|校網
|學校
|全年測考次數
|12
|聖公會聖雅各小學
|0測4考
|12
|佛教黃焯菴小學
|0測3考
|12
|瑪利曼小學
|0測3考
|12
|寶血小學
|0測3考
|12
|嘉諾撒聖方濟各學校
|0測3考
|12
|聖保祿天主教小學
|0測3考
|12
|東華三院李賜豪小學
|0測3考
|12
|軒尼詩道官立小學
|2測2考
|12
|軒尼詩道官立小學（銅鑼灣）
|2測2考
*小一上學期以進展性評估取代測驗
|12
|北角官立小學（雲景道）
|2測2考
|12
|寶覺小學
|2測2考
|12
|官立嘉道理爵士小學
|0測2考
|12
|保良局金銀業貿易場張凝文學校
|0測2考
|12
|聖若瑟小學
|2測1考
|12
|李陞大坑學校
|4測0考
離島區
|校網
|學校
|全年測考次數
|98
|青松侯寶垣小學
|1測3考
|97
|長洲聖心學校
|0測3考
|97
|國民學校
|0測3考
|98
|杯澳公立學校
|0測3考
|98
|中華基督教會大澳小學
|0測3考
|98
|香港教育工作者聯會黃楚標學校
|0測3考
|98
|救世軍林拔中紀念學校
|0測3考
|99
|聖家學校
|0測3考
|96
|南丫北段公立小學
|2測2考
|97
|中華基督教會長洲堂錦江小學
|2測2考
|98
|嗇色園主辦可譽中學暨可譽小學
|2測2考
|98
|梅窩學校
|2測2考
|98
|東涌天主教學校
|2測2考
|99
|聖公會偉倫小學
|2測2考
|98
|寶安商會温浩根小學
|1測2考
|98
|靈糧堂秀德小學
|0測2考
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責任編輯：林愛娜