小學測考次數｜港島及離島82間官津小學全年測考次數公開　14校小一不設測考

▲ 港島及離島82間官津小學全年測考次數大公開，當中有14間學校小一不設測考。

【小一統一派位/小學測考次數/官津小學】為子女選擇學校，家長除了按子女性格、能力和興趣，亦需考慮學校辦學歷史、地區、測考次數等因素。TOPick根據《小學概覽2024》整理港島及離島區，82間官立及資助小學全年測考次數，讓家長作為選校的參考資料之一。

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小學測考次數｜14間小學不設測考

在港島及離島區82間官立及資助小學中，有14間學校在小一不設測考，包括中西區的聖嘉祿學校、天主教總堂區學校、聖士提反女子中學附屬小學；東區的太古小學、愛秩序灣官立小學、救世軍中原慈善基金學校、番禺會所華仁小學、慈幼學校；南區的東華三院鶴山學校、鴨脷洲街坊學校；灣仔區的瑪利曼小學、保良局金銀業貿易場張凝文學校；以及離島區的中華基督教會長洲堂錦江小學、嗇色園主辦可譽中學暨可譽小學。

小學測考次數｜中西區

校網 學校 各級測考次數（小一測考安排） 11 聖嘉祿學校 0測3考(小一全年以不計分進展性評估取代考試) 11 天主教總堂區學校 4測0考(小一不設測考) 11 聖士提反女子中學附屬小學 2測2考(小一不設測考) 11 中西區聖安多尼學校 0測3考(小一2考) 11 嘉諾撒聖心學校 0測3考(小一2考) 11 新會商會學校 0測3考(小一2考) 11 聖公會呂明才紀念小學 0測3考 11 聖安多尼學校 0測3考 11 般咸道官立小學 2測2考(小一下學期1測1考) 11 聖公會基恩小學 2測2考(小一1測1考) 11 聖公會聖彼得小學 2測2考(小一1測1考) 11 聖公會聖馬太小學 2測2考 11 英皇書院同學會小學第二校 2測2考 11 李陞小學 1測2考 11 英皇書院同學會小學 1測2考(小一2考) 11 香港潮商學校 0測2考(小一1考)

同場加映：新加入「小班教學」學校名單（港島區）

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小學測考次數｜灣仔區

校網 學校 各級測考次數（小一測考安排） 12 瑪利曼小學 0測3考(小一不設測考) 12 保良局金銀業貿易場張凝文學校 0測2考(小一不設測考) 12 寶血小學 0測3考(小一2考) 12 嘉諾撒聖方濟各學校 0測3考(小一2考) 12 聖保祿天主教小學 0測3考(小一2考) 12 東華三院李賜豪小學 0測3考(小一2考) 12 佛教黃焯菴小學 0測3考(小一1考) 12 軒尼詩道官立小學 0測3考(小一1考) 12 軒尼詩道官立小學（銅鑼灣） 2測2考(小一1測1考) 12 寶覺小學 2測2考(小一1測1考) 12 北角官立小學（雲景道） 2測2考 12 聖若瑟小學 2測1考 12 聖公會聖雅各小學 0測2考(小一1測1考) 12 官立嘉道理爵士小學 0測2考 12 李陞大坑學校 4測0考(小一2測)

同場加映：呈分試計分方程式

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小學測考次數｜東區

校網 學校 各級測考次數（小一測考安排） 14 太古小學 0測3考(小一不設測考) 14 番禺會所華仁小學 1測2考(小一不設測考) 16 慈幼學校 0測2考(小一不設測考) 16 愛秩序灣官立小學 0測3考(小一不設測考) 16 救世軍中原慈善基金學校 0測3考(小一不設測考) 14 滬江小學 0測4考(小一2考) 14 北角官立小學 0測3考(小一2考) 14 香港嘉諾撒學校 0測3考(小一2考) 14 丹拿山循道學校 0測3考 14 聖公會聖米迦勒小學 0測3考 14 北角循道學校 2測2考(小一1測1考) 14 啟基學校（港島） 2測2考 14 北角衞理小學 2測2考 14 佛教中華康山學校 1測2考(小一2考) 16 中華基督教會基灣小學 1測3考(小一2考) 16 中華基督教會基灣小學（愛蝶灣） 0測3考(小一2考) 16 聖公會柴灣聖米迦勒小學 0測3考(小一2考) 16 基督教香港信義會信愛學校 0測3考(小一2考) 16 筲箕灣崇真學校 0測3考(小一2考) 16 勵志會梁李秀娛紀念小學 0測3考(小一1考) 16 香港中國婦女會丘佐榮學校 0測3考 16 救世軍韋理夫人紀念學校 0測3考 16 筲箕灣官立小學 2測2考(小一1考) 16 天主教明德學校 2測2考 16 培僑小學 0測2考

小學測考次數｜南區

校網 學校 各級測考次數（小一測考安排） 18 東華三院鶴山學校 0測3考(小一不設測考) 18 鴨脷洲街坊學校 0測2考(小一不設測考) 18 嘉諾撒培德學校 0測3考(小一2考) 18 香港仔聖伯多祿天主教小學 0測3考(小一2考) 18 聖公會置富始南小學 0測3考(小一2考) 18 聖伯多祿天主教小學 0測3考 18 聖公會田灣始南小學 0測3考 18 香港南區官立小學 2測2考(小一1測1考) 18 華富邨寶血小學 2測2考(小一1測1考) 18 海怡寶血小學 2測1考(小一1測1考)

▲ 新加入「小班教學」學校名單（港島區）

小學測考次數｜離島區

校網 學校 各級測考次數（小一測考安排） 97 中華基督教會長洲堂錦江小學 2測1考(小一不設測考) 98 嗇色園主辦可譽中學暨可譽小學 2測2考(小一不設測考) 96 南丫北段公立小學 2測2考 97 長洲聖心學校 0測3考(小一2考) 97 國民學校 0測3考 98 青松侯寶垣小學 1測3考 98 救世軍林拔中紀念學校 0測3考(小一2考) 98 杯澳公立學校 0測3考(小一2考) 98 香港教育工作者聯會黃楚標學校 0測3考(小一1考) 98 中華基督教會大澳小學 0測3考 98 寶安商會温浩根小學 0測3考 98 梅窩學校 2測2考(小一1測1考) 98 東涌天主教學校 2測2考(小一1測1考) 98 靈糧堂秀德小學 0測2考(小一1考) 99 聖家學校 0測3考(小一1考) 99 聖公會偉倫小學 2測2考(小一1考)

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