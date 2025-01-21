  • 17°C
香港時間：2025121日 (二) 22:51

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 萬千星輝頒獎典禮2024 保暖大法 王星 超市大搜查 升中面試 小一入學 財政預算案2025 名校專區 農曆新年 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

小學測考次數｜港島及離島82間官津小學全年測考次數公開　14校小一不設測考

升學教育

撰文： TOPick教育組

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 萬千星輝頒獎典禮2024 保暖大法 王星 超市大搜查 升中面試 小一入學 財政預算案2025 名校專區 農曆新年 會員有獎

港島及離島82間官津小學全年測考次數大公開，當中有14間學校小一不設測考。

【小一統一派位/小學測考次數/官津小學】為子女選擇學校，家長除了按子女性格、能力和興趣，亦需考慮學校辦學歷史、地區、測考次數等因素。TOPick根據《小學概覽2024》整理港島及離島區，82間官立及資助小學全年測考次數，讓家長作為選校的參考資料之一。

最新影片推介：

童學園
校園直撃｜少數族裔研發創新菠蘿包口味　筏可校長：平庸學生也能出人頭地

小學測考次數｜14間小學不設測考

在港島及離島區82間官立及資助小學中，有14間學校在小一不設測考，包括中西區的聖嘉祿學校、天主教總堂區學校、聖士提反女子中學附屬小學；東區的太古小學、愛秩序灣官立小學、救世軍中原慈善基金學校、番禺會所華仁小學、慈幼學校；南區的東華三院鶴山學校、鴨脷洲街坊學校；灣仔區的瑪利曼小學、保良局金銀業貿易場張凝文學校；以及離島區的中華基督教會長洲堂錦江小學、嗇色園主辦可譽中學暨可譽小學。

小學測考次數｜中西區

校網學校各級測考次數（小一測考安排）
11聖嘉祿學校0測3考(小一全年以不計分進展性評估取代考試)
11天主教總堂區學校4測0考(小一不設測考)
11聖士提反女子中學附屬小學2測2考(小一不設測考)
11中西區聖安多尼學校0測3考(小一2考)
11嘉諾撒聖心學校0測3考(小一2考)
11新會商會學校0測3考(小一2考)
11聖公會呂明才紀念小學0測3考
11聖安多尼學校0測3考
11般咸道官立小學2測2考(小一下學期1測1考)
11聖公會基恩小學2測2考(小一1測1考)
11聖公會聖彼得小學2測2考(小一1測1考)
11聖公會聖馬太小學2測2考
11英皇書院同學會小學第二校2測2考
11李陞小學1測2考
11英皇書院同學會小學1測2考(小一2考)
11香港潮商學校0測2考(小一1考)

同場加映：新加入「小班教學」學校名單（港島區）

點擊圖片放大
+12
+11

小學測考次數｜灣仔區

校網學校各級測考次數（小一測考安排）
12瑪利曼小學0測3考(小一不設測考)
12保良局金銀業貿易場張凝文學校0測2考(小一不設測考)
12寶血小學0測3考(小一2考)
12嘉諾撒聖方濟各學校0測3考(小一2考)
12聖保祿天主教小學0測3考(小一2考)
12東華三院李賜豪小學0測3考(小一2考)
12佛教黃焯菴小學0測3考(小一1考)
12軒尼詩道官立小學0測3考(小一1考)
12軒尼詩道官立小學（銅鑼灣）2測2考(小一1測1考)
12寶覺小學2測2考(小一1測1考)
12北角官立小學（雲景道）2測2考
12聖若瑟小學2測1考
12聖公會聖雅各小學0測2考(小一1測1考)
12官立嘉道理爵士小學0測2考
12李陞大坑學校4測0考(小一2測)

同場加映：呈分試計分方程式

點擊圖片放大
+4
+3

小學測考次數｜東區

校網學校各級測考次數（小一測考安排）
14太古小學0測3考(小一不設測考)
14番禺會所華仁小學1測2考(小一不設測考)
16慈幼學校0測2考(小一不設測考)
16愛秩序灣官立小學0測3考(小一不設測考)
16救世軍中原慈善基金學校0測3考(小一不設測考)
14滬江小學0測4考(小一2考)
14北角官立小學0測3考(小一2考)
14香港嘉諾撒學校0測3考(小一2考)
14丹拿山循道學校0測3考
14聖公會聖米迦勒小學0測3考
14北角循道學校2測2考(小一1測1考)
14啟基學校（港島）2測2考
14北角衞理小學2測2考
14佛教中華康山學校1測2考(小一2考)
16中華基督教會基灣小學1測3考(小一2考)
16中華基督教會基灣小學（愛蝶灣）0測3考(小一2考)
16聖公會柴灣聖米迦勒小學0測3考(小一2考)
16基督教香港信義會信愛學校0測3考(小一2考)
16筲箕灣崇真學校0測3考(小一2考)
16勵志會梁李秀娛紀念小學0測3考(小一1考)
16香港中國婦女會丘佐榮學校0測3考
16救世軍韋理夫人紀念學校0測3考
16筲箕灣官立小學2測2考(小一1考)
16天主教明德學校2測2考
16培僑小學0測2考

小學測考次數｜南區

校網學校各級測考次數（小一測考安排）
18東華三院鶴山學校0測3考(小一不設測考)
18鴨脷洲街坊學校0測2考(小一不設測考)
18嘉諾撒培德學校0測3考(小一2考)
18香港仔聖伯多祿天主教小學0測3考(小一2考)
18聖公會置富始南小學0測3考(小一2考)
18聖伯多祿天主教小學0測3考
18聖公會田灣始南小學0測3考
18香港南區官立小學2測2考(小一1測1考)
18華富邨寶血小學2測2考(小一1測1考)
18海怡寶血小學2測1考(小一1測1考)

新加入「小班教學」學校名單（港島區）

小學測考次數｜離島區

校網學校各級測考次數（小一測考安排）
97中華基督教會長洲堂錦江小學2測1考(小一不設測考)
98嗇色園主辦可譽中學暨可譽小學2測2考(小一不設測考)
96南丫北段公立小學2測2考
97長洲聖心學校0測3考(小一2考)
97國民學校0測3考
98青松侯寶垣小學1測3考
98救世軍林拔中紀念學校0測3考(小一2考)
98杯澳公立學校0測3考(小一2考)
98香港教育工作者聯會黃楚標學校0測3考(小一1考)
98中華基督教會大澳小學0測3考
98寶安商會温浩根小學0測3考
98梅窩學校2測2考(小一1測1考)
98東涌天主教學校2測2考(小一1測1考)
98靈糧堂秀德小學0測2考(小一1考)
99聖家學校0測3考(小一1考)
99聖公會偉倫小學2測2考(小一1考)

相關報道：

最新全港小學排名2024｜全港TOP100小學排名+18區小學頭5名 最齊學校資訊/面試拆解/校長專訪

男拔小學面試2024｜男拔附小辦小一入學簡介會 校長親述2種面試行為屬大忌

小一升學2025｜小一統一派位1.13起交選校表 升學專家教1招增「中獎」機會【附小一入學重要日程】

小一統一派位2025｜必睇懶人包 填表攻略+epoa小一入學電子平台教學+全港TOP100小學排名+面試攻略+校園介紹【不斷更新】

幼小銜接｜如何克服恐懼+調整作息    爸媽必知子女幼升小開學4大準備

小一面試︱英華小學每年4000人報考小一設3輪面試 校長分享3個學生常犯失手位

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

最新全港小學排名2024｜全港TOP100小學排名+18區小學頭5名　最齊學校資訊/面試拆解/校長專訪
21:30 2024/12/17
最新全港小學排名2024｜全港TOP100小學排名+18區小學頭5名　最齊學校資訊/面試拆解/校長專訪
小一統一派位2025｜必睇懶人包　填表攻略+epoa小一入學電子平台教學+全港TOP100小學排名+面試攻略+校園介紹【不斷更新】
16:48 2025/01/03
小一統一派位2025｜必睇懶人包　填表攻略+epoa小一入學電子平台教學+全港TOP100小學排名+面試攻略+校園介紹【不斷更新】
小學開放日2025｜2025/26學年升小必睇　最少30間資助私立小學1月開放日【持續更新】
20:11 2025/01/10
小學開放日2025｜2025/26學年升小必睇　最少30間資助私立小學1月開放日【持續更新】
小一面試攻略｜獲6間offer選讀瑪利諾修院學校　陳宛蔚分享女兒考入神校4大貼士
10:00 2024/12/01
小一面試攻略｜獲6間offer選讀瑪利諾修院學校　陳宛蔚分享女兒考入神校4大貼士
直屬學校｜小一揀直屬學校升中有保證　即睇全港直屬中小學名單
17:36 2024/11/07
直屬學校｜小一揀直屬學校升中有保證　即睇全港直屬中小學名單
小班教學2024｜2025小一統一派位選校指南　全港417間小班教學學校名單
20:38 2024/11/26
小班教學2024｜2025小一統一派位選校指南　全港417間小班教學學校名單

你可能感興趣

最新全港小學排名2024｜全港TOP100小學排名+18區小學頭5名　最齊學校資訊/面試拆解/校長專訪
21:30 2024/12/17
最新全港小學排名2024｜全港TOP100小學排名+18區小學頭5名　最齊學校資訊/面試拆解/校長專訪
小一統一派位2025｜必睇懶人包　填表攻略+epoa小一入學電子平台教學+全港TOP100小學排名+面試攻略+校園介紹【不斷更新】
16:48 2025/01/03
小一統一派位2025｜必睇懶人包　填表攻略+epoa小一入學電子平台教學+全港TOP100小學排名+面試攻略+校園介紹【不斷更新】
小學開放日2025｜2025/26學年升小必睇　最少30間資助私立小學1月開放日【持續更新】
20:11 2025/01/10
小學開放日2025｜2025/26學年升小必睇　最少30間資助私立小學1月開放日【持續更新】
小一派位 小學 中小學考試 中小學教育 小一學校網 11校網 12校網 14校網 16校網 18校網

最高瀏覽

富商情婦｜馬清鏗正印超強背景曝光出身銀行世家　孔令琦職業為醫生與夫育1女
富商情婦｜馬清鏗正印超強背景曝光出身銀行世家　孔令琦職業為醫生與夫育1女
2025預言｜4大預言家稱2025年發生大災難南海地震　印度神童7大預言：或會種族滅絕
2025預言｜4大預言家稱2025年發生大災難南海地震　印度神童7大預言：或會種族滅絕
急症室最長等候時間（01月21日 時間16:05）
急症室最長等候時間（01月21日 時間16:05）
腦動脈瘤｜31歲女星因流產做體檢　意外揭腦內藏「炸彈」哽咽：寶寶在提醒我
腦動脈瘤｜31歲女星因流產做體檢　意外揭腦內藏「炸彈」哽咽：寶寶在提醒我
著數優惠｜yuu新春獎賞低至半價美食 贏峇厘島來回機票或888積分
著數優惠｜yuu新春獎賞低至半價美食 贏峇厘島來回機票或888積分