小學測考次數｜港島及離島82間官津小學全年測考次數公開 14校小一不設測考
撰文： TOPick教育組
發布時間： 2 小時前
最後更新： 1 小時前
【小一統一派位/小學測考次數/官津小學】為子女選擇學校，家長除了按子女性格、能力和興趣，亦需考慮學校辦學歷史、地區、測考次數等因素。TOPick根據《小學概覽2024》整理港島及離島區，82間官立及資助小學全年測考次數，讓家長作為選校的參考資料之一。
最新影片推介：
小學測考次數｜14間小學不設測考
在港島及離島區82間官立及資助小學中，有14間學校在小一不設測考，包括中西區的聖嘉祿學校、天主教總堂區學校、聖士提反女子中學附屬小學；東區的太古小學、愛秩序灣官立小學、救世軍中原慈善基金學校、番禺會所華仁小學、慈幼學校；南區的東華三院鶴山學校、鴨脷洲街坊學校；灣仔區的瑪利曼小學、保良局金銀業貿易場張凝文學校；以及離島區的中華基督教會長洲堂錦江小學、嗇色園主辦可譽中學暨可譽小學。
小學測考次數｜中西區
|校網
|學校
|各級測考次數（小一測考安排）
|11
|聖嘉祿學校
|0測3考(小一全年以不計分進展性評估取代考試)
|11
|天主教總堂區學校
|4測0考(小一不設測考)
|11
|聖士提反女子中學附屬小學
|2測2考(小一不設測考)
|11
|中西區聖安多尼學校
|0測3考(小一2考)
|11
|嘉諾撒聖心學校
|0測3考(小一2考)
|11
|新會商會學校
|0測3考(小一2考)
|11
|聖公會呂明才紀念小學
|0測3考
|11
|聖安多尼學校
|0測3考
|11
|般咸道官立小學
|2測2考(小一下學期1測1考)
|11
|聖公會基恩小學
|2測2考(小一1測1考)
|11
|聖公會聖彼得小學
|2測2考(小一1測1考)
|11
|聖公會聖馬太小學
|2測2考
|11
|英皇書院同學會小學第二校
|2測2考
|11
|李陞小學
|1測2考
|11
|英皇書院同學會小學
|1測2考(小一2考)
|11
|香港潮商學校
|0測2考(小一1考)
同場加映：新加入「小班教學」學校名單（港島區）
小學測考次數｜灣仔區
|校網
|學校
|各級測考次數（小一測考安排）
|12
|瑪利曼小學
|0測3考(小一不設測考)
|12
|保良局金銀業貿易場張凝文學校
|0測2考(小一不設測考)
|12
|寶血小學
|0測3考(小一2考)
|12
|嘉諾撒聖方濟各學校
|0測3考(小一2考)
|12
|聖保祿天主教小學
|0測3考(小一2考)
|12
|東華三院李賜豪小學
|0測3考(小一2考)
|12
|佛教黃焯菴小學
|0測3考(小一1考)
|12
|軒尼詩道官立小學
|0測3考(小一1考)
|12
|軒尼詩道官立小學（銅鑼灣）
|2測2考(小一1測1考)
|12
|寶覺小學
|2測2考(小一1測1考)
|12
|北角官立小學（雲景道）
|2測2考
|12
|聖若瑟小學
|2測1考
|12
|聖公會聖雅各小學
|0測2考(小一1測1考)
|12
|官立嘉道理爵士小學
|0測2考
|12
|李陞大坑學校
|4測0考(小一2測)
同場加映：呈分試計分方程式
小學測考次數｜東區
|校網
|學校
|各級測考次數（小一測考安排）
|14
|太古小學
|0測3考(小一不設測考)
|14
|番禺會所華仁小學
|1測2考(小一不設測考)
|16
|慈幼學校
|0測2考(小一不設測考)
|16
|愛秩序灣官立小學
|0測3考(小一不設測考)
|16
|救世軍中原慈善基金學校
|0測3考(小一不設測考)
|14
|滬江小學
|0測4考(小一2考)
|14
|北角官立小學
|0測3考(小一2考)
|14
|香港嘉諾撒學校
|0測3考(小一2考)
|14
|丹拿山循道學校
|0測3考
|14
|聖公會聖米迦勒小學
|0測3考
|14
|北角循道學校
|2測2考(小一1測1考)
|14
|啟基學校（港島）
|2測2考
|14
|北角衞理小學
|2測2考
|14
|佛教中華康山學校
|1測2考(小一2考)
|16
|中華基督教會基灣小學
|1測3考(小一2考)
|16
|中華基督教會基灣小學（愛蝶灣）
|0測3考(小一2考)
|16
|聖公會柴灣聖米迦勒小學
|0測3考(小一2考)
|16
|基督教香港信義會信愛學校
|0測3考(小一2考)
|16
|筲箕灣崇真學校
|0測3考(小一2考)
|16
|勵志會梁李秀娛紀念小學
|0測3考(小一1考)
|16
|香港中國婦女會丘佐榮學校
|0測3考
|16
|救世軍韋理夫人紀念學校
|0測3考
|16
|筲箕灣官立小學
|2測2考(小一1考)
|16
|天主教明德學校
|2測2考
|16
|培僑小學
|0測2考
小學測考次數｜南區
|校網
|學校
|各級測考次數（小一測考安排）
|18
|東華三院鶴山學校
|0測3考(小一不設測考)
|18
|鴨脷洲街坊學校
|0測2考(小一不設測考)
|18
|嘉諾撒培德學校
|0測3考(小一2考)
|18
|香港仔聖伯多祿天主教小學
|0測3考(小一2考)
|18
|聖公會置富始南小學
|0測3考(小一2考)
|18
|聖伯多祿天主教小學
|0測3考
|18
|聖公會田灣始南小學
|0測3考
|18
|香港南區官立小學
|2測2考(小一1測1考)
|18
|華富邨寶血小學
|2測2考(小一1測1考)
|18
|海怡寶血小學
|2測1考(小一1測1考)
小學測考次數｜離島區
|校網
|學校
|各級測考次數（小一測考安排）
|97
|中華基督教會長洲堂錦江小學
|2測1考(小一不設測考)
|98
|嗇色園主辦可譽中學暨可譽小學
|2測2考(小一不設測考)
|96
|南丫北段公立小學
|2測2考
|97
|長洲聖心學校
|0測3考(小一2考)
|97
|國民學校
|0測3考
|98
|青松侯寶垣小學
|1測3考
|98
|救世軍林拔中紀念學校
|0測3考(小一2考)
|98
|杯澳公立學校
|0測3考(小一2考)
|98
|香港教育工作者聯會黃楚標學校
|0測3考(小一1考)
|98
|中華基督教會大澳小學
|0測3考
|98
|寶安商會温浩根小學
|0測3考
|98
|梅窩學校
|2測2考(小一1測1考)
|98
|東涌天主教學校
|2測2考(小一1測1考)
|98
|靈糧堂秀德小學
|0測2考(小一1考)
|99
|聖家學校
|0測3考(小一1考)
|99
|聖公會偉倫小學
|2測2考(小一1考)
相關報道：
最新全港小學排名2024｜全港TOP100小學排名+18區小學頭5名 最齊學校資訊/面試拆解/校長專訪
男拔小學面試2024｜男拔附小辦小一入學簡介會 校長親述2種面試行為屬大忌
小一升學2025｜小一統一派位1.13起交選校表 升學專家教1招增「中獎」機會【附小一入學重要日程】
小一統一派位2025｜必睇懶人包 填表攻略+epoa小一入學電子平台教學+全港TOP100小學排名+面試攻略+校園介紹【不斷更新】
幼小銜接｜如何克服恐懼+調整作息 爸媽必知子女幼升小開學4大準備
小一面試︱英華小學每年4000人報考小一設3輪面試 校長分享3個學生常犯失手位
🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！
💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】
下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：