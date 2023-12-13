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精品系列｜Celine狗狗配飾系列別緻奢華　豹紋產品印上經典Triomphe標誌

休閒消費 18:34 2023/12/13

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熱門 周海媚 中一面試 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

Celine狗狗配飾系列很可愛呢！

常說狗狗是人類最好的朋友，其實不只是朋友關係，很多人當狗狗是自己的毛小孩，對牠們疼愛有加，甚至買最好的給牠們！奢侈品牌Celine推出的寵犬配飾系列，產品精緻奢華，包括有狗袋、狗碗、絨毛玩具等等，非常可愛，相信各位愛狗之人，都會很想擁有吧！

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豹紋印花標誌印花及牛皮革狗袋  HK$ 17,000

這款狗袋印上豹紋印花與品牌經典Triomphe標誌印花，以牛皮革飾邊，織物襯裡，有一個主內格與一個金屬亮面鉤扣，加上金色飾面，感覺奢華。

豹紋印花標誌印花羊皮狗碗  HK$ 16,000

羊皮狗碗綴豹紋印花與標誌印花，牛皮革飾邊，兩個不鏽鋼狗碗是可拆式，並設有兩個皮革側手挽，精緻而實用。

柳條及小牛皮小狗玩具箱  HK$ 33,500

藤條小狗玩具箱非常可愛，綴以小牛皮飾邊，配兩個搭扣閉合、兩個皮革手柄，小狗可以躲在裡面呢！

小狗印花TRIOMPHE帆布TRAVEL 50旅行袋  HK$ 18,500

TRIOMPHE帆布旅行袋，綴以小牛皮飾邊，袋面印有「DOG」字樣，可手提、掛肩及斜揹，並設有皮革手挽，而且容量很大。

TRIOMPHE帆布印花軟羊皮及小牛皮單狗碗  HK$ 13,500

羊皮及TRIOMPHE帆布印花狗碗，小巧精緻，不失奢華感覺，綴小牛皮飾邊，配不鏽鋼單狗碗。

最新影片推介:

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靚太安樂窩｜嚴崇天教男士西裝穿搭法　型男魅力閃耀不同場合

TRIOMPHE帆布及小牛皮大型寬狗頸圈 HK$ 3,200

狗頸圈可調整長度（在54至66厘米之間，五個孔間隔3厘米），有一個金屬亮面環和一個TRIOMPHE金屬亮面徽章，美觀實用兼備。

長毛羊皮TRIOMPHE絨毛玩具 HK$ 3,550

杏色長毛羊皮玩具毛茸茸的，最特別是Triomphe形狀，並繡上小狗表情，非常可愛！

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責任編輯：Kiwi Lee

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