學童輕生︱名校生屬輕生高危群組　Ben Sir開talk講親子溝通法：讓仔女知道有得揀

本港接連發生學生輕生個案，據教育局稱全港中小學今年首11個月就有31宗學生懷疑自殺身亡個案，為過去10年新高。從事教育工作的歐陽偉豪（Ben Sir）對學童自殺的問題表示關注，更主動發起免費講座，包括「教老母做老母」及「教老豆做老豆」講座，昨日(12日)「教老豆做老豆」講座在觀塘舉行，現場座無虛席有6成都是爸爸，亦有夫妻到場分享育兒的難處，Ben Sir在席間分享了多個求助個案及教父母如何加強學童的抗壓力，更設「Ben Sir義診」為有需要的學童提供支援。

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Ben Sir指要做好親子溝通首先做父母都要轉數快同有口才，因為年代不同，現在的小朋友不需要憂柴憂米，所以更會思考心靈哲學等問題，例如：理想、人生意義、死亡等。所以家長都要與時並進，遇到一些自己解答不到的問題時，不要扮識，最好google一下，了解問題的本身。否則父母只會成為仔女一部提款機。

Ben Sir強調要做好溝通必須要釐清概念，有時不是學生覺得辛苦，是父母覺得仔女辛苦，他分享個案「我見阿仔好多功課，又要練波，好辛苦。」Ben Sir說:「係阿媽覺得阿仔辛苦，定阿仔親口講自己辛苦？」可能仔女覺得辛苦但好enjoy，Ben Sir又指出例子，「見家長老師話你成日做錯功課，咩叫 『做錯』？寫錯字？串錯字？計錯數？唔明科學原理？」家長宜先了解做錯原因再對症下藥，不要只是責罵。

與壓力共存

當小朋友面對壓力時，特別是考試壓力，Ben Sir表示父母先要給仔女知道考試是「不變定律，物競天擇，適者生存，考試競爭永遠存在，考試次數亦跟壓力無關，一年一次考試VS一年十次考試，哪個壓力大？」但當家長表示「我想你今次考到…」這個就是學生壓力來源。家長要令仔女學會跟壓力共存，於某些壓力之下，識得開心地滿足一連串的要求，開心地履行一連串的責任。例如「一邊食雪糕，一邊溫書做功課」。

▲ 現場座無虛席，有6成都是爸爸。

讓孩子知道有得選擇

Ben Sir又指學童輕生，名校生和成績好的學生是高危群組，因為他們喜歡諗嘢，他分享一個中6學生的故事，這名學生一直想入醫科，但分數未達標，家長就應該跟他討論讀其他學科的可能性，例如理工大學「三寶」藥劑、護士、物理治療，最重要是給他知道有得選擇及有得計劃！

增加失敗次數

親子交流其中一個重點就是「失敗教育」，家長應該要讓仔女接受失敗，習慣失敗，習慣不完美，Ben Sir指接受失敗能夠增強抗壓力，心態應鼓勵小朋友「沒有失敗，只有未成功。」另外親子都可以透過運動令小朋友增加安多酚令自己開心，同時練習堅毅意志又領略輸掉比賽的失敗感覺，久而久之就習慣失敗。Ben Sir強調為人父母，必須要落場陪伴仔女做運動，不要「外判」給工人姐姐或街外人，久而久之，連仔女都會「外判」給別人。

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有見近期學生自殺個案呈現上升趨勢，政府推出三層應急機制，與學校、家長和社會各持份者攜手合作，及早識別和支援有高風險的學生。對此Ben Sir表示張表格有多頁紙，中英文都有，去到第二層，家長及學生都要同意將自己的資料給10個、8個機構，有個案的小朋友擔心資料外傳，「都係諗緊同唔同意去簽」，他覺得政府需要解釋資料外洩的風險，心理病、情緒病的患者未必很想別人知道。

Ben Sir在活動中又提到有學生情緒受困，但找私家醫生看症都需等3星期，記者問到家長如何幫助小朋友?他指要不停打電給NGO，打到最後一個為止，而NGO都應該要將青少年的熱線置頂，資訊應該要更流通。

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記者:陳麗薇