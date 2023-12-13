【肝癌】港大「先縮後除」方案為100名肝癌病人治療　病人「四期變一期」創全球首例

▲ 65歲黃生成功透過「先縮後除」，令肝腫瘤由第四期變成第一期。(梁偉榮攝)

由港大醫學院外科學系臨床教授陳智仁領導的團隊，年初發表「先縮後除」技術，為中晚期肝癌病人根治腫瘤，當中大約4成病人腫瘤可以完全壞死，另外1成2腫瘤可以大幅縮小。團隊今日(13日)公布，一年間已為約100名病人以新方案進行治療，當中一名65歲病人腫瘤成功由第四期縮小至第一期，成為全球首宗案例，案例已於醫學期刊發表。

65歲的黃生於去年年尾因腹漲持續約一年，發現有肝炎及肝硬化，並發現有18厘米的腫瘤，癌指數的甲胎蛋白(AFP)達10萬以上。因應肝功能情況，無法進行手術切除，治療團隊先後為他進行放射(SBRT)及免疫治療。醫生於今年8月評估他適合進行手術，由於他有肝硬化情況，一併進行活肝移植，最終腫瘤縮小至只有1.5厘米，亦即第一期，術後15日可以出院。

黃生兒子Nathan表示，父親找過很多個醫生，均認為病情沒有根治機會，直至於網上視頻認識治療的新方案，並接觸港大的團隊，先後於港怡醫院及瑪麗醫院接受治療。他表示，用了不少時間沉澱父親的病況，最後決定捐肝救父。他形容，父親成功獲治療後猶如「兩個世界」，一家人可以享受家庭活動的時光。

陳智仁表示，黃生未接受治療的時候，只有剩餘約半年的存活時間，每一星期亦要入院放腹水。他表示，病人接受半年放射及免疫治療後腫瘤縮小，不過腫瘤仍未合資格輪候屍肝，活肝移植成為惟一治療方向。他表示，兒子Nathan捐肝意志「極之堅定」，於家人支持下黃生成功控制病情，個案令他印象深刻。

團隊表示，7成肝癌病人因肝功能、以及年紀大等因素，無法透過手術根治性切除，不過免疫治療的好處是副作用少、安全程度高。除非病人腫瘤已全身擴散，否則即使較大年紀，亦適合進行治療。個案當中一名85歲男病人，因左肝及右肝同時有腫瘤無法進行手術。不過透過接受電療及免疫治療後，腫瘤得到縮小，最後成功以局部切除方法，令病人病情得到控制。呼籲確診癌症的病人要保持信念、千萬不要放棄。

陳智仁表示，電療及免疫治療目前可以於公立醫院進行，不過由於免疫治療目前於公立醫院屬自費項目，一次約3-5萬元，希望未來可以納入藥物名冊當中。團隊亦表示，未來會簡化「先縮後除」的程序、希望令更多病人可以獲得治療機會，並會研究部分病人為何治療成效較顯著，希望可以提升治療成效。

▲ 患有第四期肝癌的黃先生及其兒子Nathan。(梁偉榮攝)

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記者：陳展棋