【小學人文科】議員倡訂人文科教師內地考察時數要求　蔡若蓮：暫無必要為個別科訂

▲ 教育局局長蔡若蓮。（資料圖片）

從小學常識科分拆出來的「人文科」會增潤中華文化、國史及國家地理等元素，有議員倡為人文科教師設立內地考察時數要求，教育局局長蔡若蓮表示，人文科教師要求與其他科目一樣，而現階段亦無就個別學科訂立教師內地考察時數要求的必要。

對於甄選人文科教師的準則，教育局局長蔡若蓮在立法會回覆議員提問指，人文科與其他科目要求一樣，學校一般會按教師能力、專長、經驗及資歷等準則，編排教師教授該科，相信現任常識科教師會掌握新課程的教學內容、教學法、評估方法等，能夠勝任教學工作。

有議員倡為人文科教師設立最低內地考察時數要求，蔡若蓮認為，現階段沒有就個別學科訂立教師考察時數要求的必要，惟會持續檢視課程推行情況，參考相關課程專責委員會專業意見，因應實情調整教師培訓策略與安排，確保教學質素。她亦透露，教育局於本年4至7月，共舉辦7個新入職教師學習團，為820名教師提供內地培訓機會，相信人文科教師均有豐富的內地考察機會，對國情及國家最新發展有相當認識及了解。

配合愛國主義教育，蔡若蓮強調，教育局會繼續通過多元化策略，全力支援教師對國情及國家發展的認識，引導學生傳承中華優秀文化，培養民族自豪感及文化自信，能夠自覺維護國家統一及民族團結，為建設美好香港及民族復興貢獻力量。

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責任編輯：梁凱婷