絕世好老公丨攜手走過21年經歷生死 黃浩然分享夫妻相處之道：要「信任」忌「老奉」

▲ 黃浩然與太太莫家嘉拍拖至今21年，經歷過高高低低，甚至生死，所以兩人的關係早已昇華，而浩然更是出名的「愛妻號」。

【黃浩然/名人專訪/夫妻關係/人生課題】夫妻相處是人生課題！一段良好的夫妻關係是需要用心經營。48歲的黃浩然，高大靚仔，卻是緋聞絕緣體！2002年，因拍攝《新紮師妹》與太太莫家嘉(Kaka)相遇，浩然被女方爽朗、善良的性格吸引，兩人一拍即合，拍拖3年結婚，育有2子。

說到他倆攜手走過21年，經歷過高高低低！浩然領悟出夫妻之間需要「信任」外，切忌「老奉」去相處，一切變得理所當然，其實是婚姻中的地雷！浩然稱：「對朋友你會說「唔該/謝謝」，但對老婆或老公，你不會說！」

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12月1日，是黃浩然與太太莫家嘉的結婚周年！男的忠直、做事認真，讀傳統學校、女的具創意，在外國修讀Fine art，雙方性格南轅北轍卻成為夫妻，並排除萬難走過18個歲月，由2人行延伸至幸福的四人家庭，時間飛逝，兩人依舊恩愛如昔！

雙方家教甚嚴，拍拖3年來沒有試過同居生活，直至結婚成為夫妻才生活在同一屋簷下。彼此不同的個體共同生活了18年，在相處中難免會有各種爭吵和不適應，甚至發生矛盾。但是，他們如何巧妙化解矛盾、維繫關係呢？

浩然娓娓道來，這些年來，兩個人走在一起並不容易，因為每一天都有很多問題，雙方也衍生了很多情緒，要保住這段關係，要設身處地為對方去想，

這真的不容易，能夠堅持便繼續走下去，不能堅持便會分開。

經歷生死

對於浩然來說，「分開」是一件幾可惜的事，而且又有小朋友，加上同太太經歷了太多事情，有高高低低的，甚至自己患罕見病經歷生死，因而感情會更加深厚，睡醒便沒事，

自己都要提醒自己，兩個人相處的藝術，要經常記著腦海，很多時會因為攰，出去工作放縱完一輪後，但回家後要pick up小朋友的事，有陣時真的未pick up得上，所以要調節。

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夫妻間信任度高

夫妻間有很大的信任，浩然有很多「me time」，太太從來不會管他，更十萬個放心說：「你咪去囉！」，就算他去做運動，一日用上7、8個鐘，也不會有半點懷疑，浩然坦承：

信任絕對有，我們現在信任度很高！

忌「老奉」去相處

信任能鞏固夫妻關係，但浩然提到一段感情或愛情，大家切忌「老奉」去相處，好多時都因為「老奉」，覺得是必然，因而破壞了雙方的關係，

對朋友，你會說「唔該」，但對老婆或老公，你不會說，我對她很多事情都『老奉』！

浩然笑稱，女人很簡單，你給予少少甜頭，她已經很開心！但很多時候，他連少少的甜頭都沒有給她，就算很簡單的關心，也忽略了！

其實女人好容易sense到你個心，夠不夠投入在這個家，你、我投入度又有多高呢？還是空殼呢？很容易sense到。

太太不吃也讓他先吃

太太要求很簡單，「關心我，錫這個家庭，不是一個空殼」，她不會要求物質，甚至乎甘願倒貼給他，Kaka所賺的錢會全部投放入家庭，

她不吃也會讓我先吃！我們信任度沒問題，只是兩個人的溝通，我怎樣去關心她。

Kaka需要丈夫的關心，金錢買不到！不是那種『你覺得關心她的方法去對待她』，而是她需要那種方法去關心她！聽起來令人有點懊惱…

浩然指他買碗魚翅給太太，他自覺好好，或送顆鑽石給她，自己覺得好名貴，但她不是要這些，太太要的是丈夫為她花的小小心意及心思去做一些事情，

她需要的是『你去為她做』，聽起來很空泛，也是一個學問，也可以說很簡單，太太鍾意我陪她吃個早餐，陪她去樓下散步，而不是帶她去名店購物，她喜歡設身處地的感受，而不是你自己覺得好的感受。

獨有的保鮮法

Kaka需要的，其實就是「陪伴」及「支持」，夫妻應該是一凹一凸，互補不足，取長補短，在家庭裡並肩而行。對於夫妻間的保鮮方法，浩然只拿著一份堅持，

兩個人都不放棄就能保鮮，只要有一個人退出，就不用玩了，做什麼也沒用。

夫妻關係如生意

他形容夫妻關係是一盤兩個人的生意，有了孩子後，這盤生意就不只兩個人，孩子的角色是股東，不能話事，但那兩個老闆，如果不咬弦，「我唔做了」，關係亦會即時結束，

感情是沒有秘訣，只要你心存一丁點放棄，當那把刀斬下來就沒有了。

為生活瑣碎事吵架

生活瑣碎事，最容易觸發兩個人吵架！浩然夫婦也不例外，雖然現在很少吵到火紅火綠，就算有意見不合，也不會用粗言穢語互罵。

浩然坦言，他們未到老夫老妻的階段，但很多時都是為鎖碎事吵架，有時Kaka會說他放東西放得不好，但他卻覺得「話我仲乜呢？」，剛收工回家已經很累，

我之前一百次都不是這樣，點解你只看到這次，這些瑣碎事不是三言兩語可以說出。

一世夫婦

互相包容，跳出負面的情緒，才能讓感情走得更遠，就算中途發生的那些小事，甚至天大的事，只要緊緊抓緊當初想「一世都是夫婦」的目的，那就遇上任何事情都不會影響夫妻倆的關係，

由結婚至今，我沒想過跟老婆變成不是夫妻，這個可以說是我的保鮮，當然她亦都有長期提我，『要啲鮮喎！』

催毀比經營關係容易

很多時，兩公婆要共同面對一些難關，不一定是沒錢開飯先叫難關，兩個人意見不合亦是難關，一對夫婦只有磨掉了彼此身上的稜角，進而求同存異，一起跨過這些難關，才能讓關係昇華。一段好的夫妻關係是用心經營，相反要毀滅一段關係確實比較容易，

當你打算退出不玩就離婚，很簡單簽張紙就可以離婚。

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後記

雖然浩然不諱言，指自己「不情深又不浪漫」，是一個很平淡的人！但太太愛浪漫，他惟有趁結婚18周年「加點鮮」，在IG放閃，甜蜜寫道：「謝謝你令我變得更好、包容我的一切、對我們家庭的犧牲和付出，感恩你能陪我走過人生高高低低，人生的每一段路！未來的日子，希望我們能夠繼續健康，快樂，幸福無憂的走下去，希望你至少俾我煩多你50年！」

其實婚姻是一種並肩作戰的一場長途戰，夫妻是「戰友」，一起建立了生活的模式、一起生兒養育、一起工作養家、一起分工家庭瑣事、甚至一起面對生老病死，要共同面對問題，珍惜彼此才會白頭到老。

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記者︰林碧洋

髮型：DY@Wabi Hair

化妝：Terrence

服裝提供：Brooks Brothers

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