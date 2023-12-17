靚媽精明眼｜酒店食Buffet「別搶第一輪」 員工踢爆自助餐4大不為人知秘密

▲ 有酒店員工大爆食自助餐的4點注意位。

自助餐一直深受香港人的愛戴，不少家庭都會趁周末及節日，到酒店食自助餐。但是，原來享用自助餐也有不少「踩地雷」的位置，日前台灣的節目＜小明星大跟班＞邀請了不同的餐飲業界員工上來爆料，為大家披露當中隱藏的4大不為人知的秘密位，自助餐愛好者要注意啊！

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第一，用重口味來掩蓋不新鮮的食材。有爆料者透露，不少酒店會一次過入貨大批量的海鮮，但是缺點是會放很久，這時候廚師便會用很多的調味料來烹煮食物以蓋過雪藏味，例如咖哩蟹、香奶焗龍蝦等等。所以，爆料者勸告，「不要吃那種覺得名字很噱頭。」

第二，第一輪的食物不是最新鮮。自助餐剛開始時，不少人也會衝出去搶食物，以為吃到最好、最新鮮的，但其實不然。

因為有些酒店會把前一天餘下的食物留到第二天，然後用微波爐翻熱或煎熱再放到自助餐枱上。所以，爆料者建議，可以先去拿飲料，然後等到第二、三輪補菜的時候，才去拿食物，「那時候才是最新鮮的」。

第三，醬料用調味粉開出來的。自助餐中，常見菜式的旁邊放有不少醬料如蘑菇醬、黑胡椒醬等等，其實都是用食用粉調出來的。爆料者解釋道，因為如果用新鮮食材調醬汁的話，是需要花費很多時間，而店家為了省時，都比較偏向用調味粉製作而成。

第四，果汁有機會是隔夜的。爆料者提到，有些店家會把昨天剩下的果汁混到全新的攪拌，所以，基本內部的工作人員都是不敢喝的。他指出咖啡比較安全，因為都是即場磨製的。

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責任編輯︰王明芳