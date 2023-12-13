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林超榮逝世丨陳淑蘭代林超榮女兒讀信　傳奇人生煞青：再見喇，爸爸！

娛樂 18:32 2023/12/13

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熱門 周海媚 中一面試 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

人稱「超人」的多媒體創作人林超榮在昨日（12月12日）病逝，終年61歲。林超榮生前患血癌，最後工作是11月8日主持港台節目《開心日報》，之後接受治療。

太太與專欄作家屈穎妍育有3個女兒，身為廿四孝爸爸的林超榮曾接受在網上節目訪問時透露，購下3層物業贈給女兒，讓她們每人擁有自己的物業，免去後顧之憂。

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女兒寫信憶亡父

港台DJ陳淑蘭、杜雯惠、黃桂林等今日（12月13日）早上主持《開心日報》，憶述與林超榮這位昔日好拍檔的點滴，不禁哽咽。

此外，陳淑蘭更代林超榮的三個女兒讀出寫給亡父的信：「超人爸爸嘅傳奇人生，昨日煞青咗，我好鍾意亦好唔捨得呢個唔梳頭，得番4隻牙同拎住一個穿窿紙袋，入面袋住3本書，仲係過期未交罰款，同埋將個粗口發揮得淋漓盡致嘅爸爸。」

然後，陳淑蘭繼續代讀：「爸爸，個個嚟探你嘅朋友都話你真係好好，又搞笑又輪鬼盡，但係乜人都幫，講到幫人，爸爸都有有志不得伸嘅時候。講個秘密俾大家聽，爸爸其實一直都想做區議員，除咗可以幫人之外，仲有個天大契機，就係可以喺區周街免費泊車。」

接著續讀：「喺《開心日報》報道主持離世咁傷心嘅消息，成件事好有爸爸嘅作風，你乜都睇得咁樂觀，爸爸係冇嘢做唔成，唯獨係做唔到嚿電芯，因為爸爸只有正極，係冇負極，正能量爆滿，爸爸係所有人心中嘅開心果。」

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憶超人前生趣事

無奈地代讀稱：「好掛住嗰個10點半電台開工，10點先聽到電話響，再聽多一句『哎呀』，然後牙都唔擦就衝去返工嘅爸爸！我問你個口咁臭會畀人聞到，但係你話『是但喇』，啲聽眾都聞唔到。無錯，爸爸真係好污糟，不過，幫佢澄清返，大家都以為爸爸污糟到唔會沖涼，其實爸爸一日係沖兩、三次涼、一日洗廿幾套衫，只不過都係得一條底衭。」

陳淑蘭代讀說：「爸爸，你咁鍾意講嘢，喺另一個世界，記得開返場棟篤笑任你噏，再開間書店同文具店，到時大把筆畀你偷，冇人再話你用鋼筆用到漏墨隻手變黑色喇！」

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向爸爸講再見

她再代讀：「爸爸生前真係好鍾意筆，見筆就攞，前日已經得到朋友馬小強證實，爸爸係患有『戀筆癖』，爸爸對筆嘅喜愛程度，大致動用伊利沙伯醫院醫療團隊，為已經轉院嘅爸爸喺舊病房找尋失物鉛筆一支，當中有誇大成份，請自行斟酌。」

接著說：「爸爸，你喺滂沱大雨中，都不忘拯救一竇BB貓，唔知係咪因為佢哋喺你書店大，成日昅你做緊乜嘢，而家越嚟越似你，畀我哋叫做肥仔，又係一隻污糟貓，一切嚟得太急喇。」

最後，陳淑蘭代讀稱：「，最後一句，聽爸爸你講嘅嘢『嘩！梅菜剁豬肉，正呀』，邊有人做化療都咁有胃口㗎，爸爸，你真係好努力、好叻、好犀利，我哋永遠愛你，你永遠都喺我哋身邊，雖然WhatsApp嘅訊息以後都唔會全現已讀，但係你對我哋好，對我哋嘅付出，呢一生人做過嘅好事，我哋所有人收到晒，再見喇，爸爸！」

撰文 : TOPick柴犬出動

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